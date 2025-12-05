自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吃早餐穀片注意！「1毒化物」恐影響生殖健康 含量比自來水高百倍

2025/12/05 23:27
吃早餐穀片注意！「1毒化物」恐影響生殖健康 含量比自來水高百倍

科學家警告，早餐穀片恐含有危險的化學物質「三氟乙酸」。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕科學家警告，吃早餐穀片，可能正在攝入危險的「永久性化學物質」。非政府組織歐洲農藥行動網（PAN Europe）的最新研究發現，全歐洲販售的穀物產品裡，檢測到了有毒的三氟乙酸（TFA）。

英媒《每日郵報》導，這種人造的三氟乙酸（TFA），是來自噴灑在小麥、玉米等作物上的農藥。目前已知三氟乙酸會對人體造成多種不良的影響，包括呼吸道受損、肝功能干擾，以及胎兒發育等問題。歐洲農藥行動網呼籲，含三氟乙酸的農藥必須立即禁止。

據報導，歐洲農藥行動網雖未點名特定的早餐穀片或品牌，但三氟乙酸很可能會廣泛存在，尤其是在含小麥的產品內，且不會在環境中分解。這次調查，包含愛爾蘭、希臘、法國、義大利、西班牙與德國等，16個歐盟國家的66種穀物類產品，除了檢測早餐穀片，亦涵蓋了全麥與白麵包、義大利麵、可頌、麵粉跟餅乾。

這66個樣本中，有81.8％（54件）檢出了三氟乙酸，平均濃度為每公斤78.9微克 （µg）。其中，愛爾蘭的早餐穀片污染最嚴重，三氟乙酸濃度高達每公斤360微克，平均濃度比自來水高107倍，而小麥製品的三氟乙酸污染量，是其他穀物的7.6倍，相比之下，黑麥、燕麥、玉米與大米等穀物的產品，平均濃度就低得多。

三氟乙酸被認為會損害生殖系統、受孕能力，以及胎兒或兒童的發育，更與甲狀腺、肝臟、免疫功能受損和精子品質下降有關，吸入三氟乙酸也可能刺激鼻、喉與肺部，而引起咳嗽、喘鳴或呼吸急促。

