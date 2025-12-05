衛福部修特管辦法！醫界達共識 醫師公會全聯會：願意支持

衛福部預告修法，將強化醫美管理、二〇一九年後畢業的醫學生一律要經過兩年一般醫學訓練計畫PGY。示意圖。（擷取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，力拚消滅直美，卻引起醫界正反意見內戰，衛福部醫事司2度邀集相關醫事團體會議討論，並得出3點共識，先前曾對「特管辦法」表達疑義的醫師公會全聯會指出，只要是為了病人安全、醫療品質與民眾福祉，都願意共同支持、共同努力。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求提供醫美服務的醫師須經過2年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，擬要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，且相關修法力拚明年元旦上路。

然而，形體美容外科醫學會批評，這次修法恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊；醫師公會全聯會也擔憂，雖支持衛福部進行制度改革，但這次修法恐讓部分醫美醫師無法從事原有工作；台灣醫院協會等4大醫界團體與台灣年輕病友協會等則表態力挺修法。

經醫事司2度會議討論，醫師公會全聯會表示，終結醫學生畢業「直美」、有大外科專科醫師資格始得執行美容醫學手術、認證輔導先行，強化專業自律資訊透明是最終3大共識，感謝衛福部在制度研議期間聽取各界意見，並與醫界攜手推動改革。

醫師公會全聯會強調，全聯會立場始終一致，任何制度改革，只要是為了病人安全、醫療品質與民眾福祉，都願意共同支持、共同努力，「特管辦法」討論過程中，衛福部與醫界反覆座談、蒐集各專科與基層的聲音，讓制度能更貼近實務、更兼顧民眾需求，也讓第一線醫師感受到被理解與尊重。

不過，醫師公會全聯會強調，希望任何重大政策的改變，都可以先與各界充分溝通、取得共識，再向媒體適時說明，方能減少爭議，順利上路。

