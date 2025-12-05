健康網》睡覺鼻塞不斷？ 醫授5妙招輕鬆解決

耳鼻喉科醫師王曜說明，鼻塞不僅影響睡眠品質，還讓第二天精神不濟。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每次躺下睡覺，鼻子就開始「塞車」？搞得整晚翻來覆去、嘴巴開開，甚至打呼到吵醒枕邊人？耳鼻喉科醫師王曜說明，鼻塞不僅影響睡眠品質，還讓第二天精神不濟。掌握這5大妙招：調整睡姿、睡前洗鼻、維持臥室濕度與空氣品質、避免睡前刺激性食品、藥物輔助，讓你一覺到天亮！

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」介紹，睡覺鼻塞的原因與5大解決方案。

1.調整睡姿，讓呼吸更順暢

原因：不良睡姿讓鼻腔分泌物積聚，導致鼻塞。

常見對象：長時間仰睡的人。

解決方案：將枕頭稍微墊高15-20度，讓頭部和上半身略微抬高，有助於鼻腔分泌物引流。側睡比仰睡效果更好。

2.睡前洗鼻，清除過敏原與髒污

原因：鼻腔中的過敏原和髒污會加重鼻塞。

常見對象：有過敏性鼻炎的人。

解決方案：使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓鼻子通暢。

耳鼻喉科醫師王曜說明，使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓鼻子通暢。（圖取自freepik）

3.維持臥室濕度與空氣品質

原因：乾燥空氣刺激鼻黏膜，加重鼻塞。

常見對象：住所氣候乾燥或愛開冷氣的族體。

解決方案：使用加濕器保持室內濕度50-60%，減少鼻黏膜乾燥，並使用空氣清淨機過濾過敏原。

4.避免睡前刺激性食物與飲品

原因：辛辣、冰冷食物及酒精、咖啡因會刺激鼻黏膜，讓鼻塞加重。

常見對象：習慣吃辛辣食物或喝咖啡的人。

解決方案：睡前避免辛辣、冰冷食物以及酒精、咖啡因，改為輕食，幫助舒緩鼻塞。

5.藥物輔助，按醫囑使用

原因：生活習慣調整無效時，藥物能輔助緩解鼻塞。

常見對象：長期鼻塞困擾，無法單純依靠生活改變的人。

解決方案：考慮使用抗組織胺藥物或鼻噴劑來緩解鼻塞，務必遵醫囑使用，避免濫用藥物。

