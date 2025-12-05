自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》睡覺鼻塞不斷？ 醫授5妙招輕鬆解決

2025/12/05 20:00

耳鼻喉科醫師王曜說明，鼻塞不僅影響睡眠品質，還讓第二天精神不濟。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜說明，鼻塞不僅影響睡眠品質，還讓第二天精神不濟。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每次躺下睡覺，鼻子就開始「塞車」？搞得整晚翻來覆去、嘴巴開開，甚至打呼到吵醒枕邊人？耳鼻喉科醫師王曜說明，鼻塞不僅影響睡眠品質，還讓第二天精神不濟。掌握這5大妙招：調整睡姿睡前洗鼻維持臥室濕度與空氣品質避免睡前刺激性食品藥物輔助，讓你一覺到天亮！

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」介紹，睡覺鼻塞的原因與5大解決方案。

1.調整睡姿，讓呼吸更順暢

原因：不良睡姿讓鼻腔分泌物積聚，導致鼻塞。

常見對象：長時間仰睡的人。

解決方案：將枕頭稍微墊高15-20度，讓頭部和上半身略微抬高，有助於鼻腔分泌物引流。側睡比仰睡效果更好。

2.睡前洗鼻，清除過敏原與髒污

原因：鼻腔中的過敏原和髒污會加重鼻塞。

常見對象：有過敏性鼻炎的人。

解決方案：使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓鼻子通暢。

耳鼻喉科醫師王曜說明，使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓鼻子通暢。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜說明，使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓鼻子通暢。（圖取自freepik）

3.維持臥室濕度與空氣品質

原因：乾燥空氣刺激鼻黏膜，加重鼻塞。

常見對象：住所氣候乾燥或愛開冷氣的族體。

解決方案：使用加濕器保持室內濕度50-60%，減少鼻黏膜乾燥，並使用空氣清淨機過濾過敏原。

4.避免睡前刺激性食物與飲品

原因：辛辣、冰冷食物及酒精、咖啡因會刺激鼻黏膜，讓鼻塞加重。

常見對象：習慣吃辛辣食物或喝咖啡的人。

解決方案：睡前避免辛辣、冰冷食物以及酒精、咖啡因，改為輕食，幫助舒緩鼻塞。

5.藥物輔助，按醫囑使用

原因：生活習慣調整無效時，藥物能輔助緩解鼻塞。

常見對象：長期鼻塞困擾，無法單純依靠生活改變的人。

解決方案：考慮使用抗組織胺藥物或鼻噴劑來緩解鼻塞，務必遵醫囑使用，避免濫用藥物。

