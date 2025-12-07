自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃飽立馬就「暈碳」？ 醫示警：當心血糖失控又囤脂

2025/12/07 13:41

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，暈碳不只是吃飽想睡，也是血糖暴漲暴跌的反應，而且容易造成脂肪囤積；情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，暈碳不只是吃飽想睡，也是血糖暴漲暴跌的反應，而且容易造成脂肪囤積；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近在脆（Threads）上發燒的「暈碳」一詞，你知道真實意義是什麼嗎？對此，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健說明，很多人以為暈碳只是吃飽想睡很幸福，其實真相是暈碳的當下，往往也是血糖飆升且最易囤積脂肪的時刻。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，看到網友說「32歲只暈碳」，不禁替對方的胰臟捏把冷汗。當你空腹太久或為了減肥長期不吃澱粉，一逮到機會就猛吃，血糖也會暴衝，導致胰臟分泌大量胰島素。此時身體因擔心能量過多，便會自動開啟脂肪儲存模式。

蕭捷健進一步解釋，因前述情況胰島素爆量分泌，接著又會造成血糖急速下降，造成大腦斷電、手抖、想睡、全身無力。因此，暈碳不只是想睡，而是身體在經歷一場血糖「暴漲暴跌」的災難，讓你接下來更餓。你以為不吃澱粉會瘦？長期壓抑後的一次反彈，反而讓你暈碳又囤脂。

因此，蕭捷健也提醒，別再把澱粉當敵人，想要血糖穩、脂肪少，遵循以下3招好好吃碳水，才是不暈也不胖的正確方式：

給碳水穿防彈衣：吃澱粉前，先吃足夠的蛋白質，如肉、蛋、豆等，和蔬菜等膳食纖維，它們能像緩衝墊一樣，讓血糖穩定不飆升。

挑選慢分解碳水：原型食物如地瓜、糙米、燕麥等，比白吐司、麵條等精緻澱粉佳，因為它們分解慢，胰島素不用過度運作，脂肪就不容易堆積。

總量控制，分散攝取：與其一餐爆吃一大碗飯，不如將碳水整天分散攝取，有助血糖維持平穩。

蕭捷健強調，會暈碳，代表身體抗議攝食太極端；吃飽若覺得精神很好、不昏沉，才表示這餐碳水吃對了，脂肪也沒機會賴在你身上。

