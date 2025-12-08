自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》達文西手術優勢獲肯定 醫提醒：疝氣治療仍需個別評估

2025/12/08 10:47

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，臨床數據顯示，無論是術後疼痛、恢復速度、住院天數，甚至併發症率，達文西都全面優於傳統開放式手術。（資料照）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，臨床數據顯示，無論是術後疼痛、恢復速度、住院天數，甚至併發症率，達文西都全面優於傳統開放式手術。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕達文西機器人手術再度引發關注！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，臨床數據顯示，無論是術後疼痛、恢復速度、住院天數，甚至併發症率，達文西都全面優於傳統開放式手術。其高靈活度、微米級精度與零震顫等技術，更讓外科手術走向更精密、更安全的時代。不過醫師提醒，並非所有疝氣都適用機器人手術，仍需依個別狀況評估最合適的方式。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，達文西機器人vs傳統手術：最新臨床研究結果數據。

術後恢復大比拼

疼痛指數：機器人手術2.1分 vs 開放式手術4.9分。

恢復正常活動：7.2天vs18.6天。

住院時間：1.2天vs2.4天。

併發症率：2.7%vs11.2%。

技術優勢超乎想像

7度自由度：比人手還靈活！

540度旋轉：突破人體極限。

微米級精度：1:1到1:5可調縮放。

零震顫：100%穩定操作。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，達文西手臂也7度自由度：比人手還靈活！。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，達文西手臂也7度自由度：比人手還靈活！。（圖取自freepik）

患者真實感受

●術後6小時就能下床活動。

●當天就能正常進食。

●幾乎不需要強效止痛藥。

●一週內就能重返職場。

成本考量

雖然單次手術費用較高，但考慮到：快速恢復=減少請假損失。

住院天數減少=省下住院費。

併發症少=後續治療費用低。

復發率更低=避免二次手術。

適合哪些人？

●復發性疝氣患者。

●大型疝氣（>10cm）。

●肥胖患者（BMI>30）。

●雙側疝氣。

●曾有腹部手術史。

未來更令人期待

觸覺反饋技術：手術更有「感覺」。

AI輔助決策：智能手術規劃。

增強現實導航：如開外掛般精準。

單孔技術：傷口更小更美觀。

黃士維提醒，雖然達文西手術很厲害，但不是每個疝氣都需要用到！選擇最適合的手術方式才是王道！如果你正為疝氣困擾，建議諮詢專業外科醫師，評估最適合你的治療方案。

