健康網》更年期血壓飆高又失眠 研究揭1運動緩解7成不適抗憂鬱

腎臟科醫師江守山表示，研究指出，規律練習瑜伽的女性，可大幅改善常見更年期不適症狀，因此瑜伽應可作為更年期護理和治療的一部分；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕邁入更年期的女性經常受各種症狀所苦，想緩解不適，其實並非只能依賴藥品治療，日常作息、飲食與運動同樣能發揮效果。對此，腎臟科醫師江守山表示，根據1項研究指出，規律練習瑜伽的女性，不僅可緩解更年期常見症狀逾7成，還能改善睡眠與憂鬱問題。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，女性在更年期常會面臨一系列問題，例如：體重增加、高血壓、失眠和焦慮等，而根據中國湘雅護理學院的研究團隊指出，規律的瑜伽練習，可將常見的更年期症狀改善高達73%。

請繼續往下閱讀...

該研究團隊分析了24項涉及2028名更年期婦女的研究，以探討瑜伽對一系列症狀的影響。雖然整體改善效果在某些情況下僅能減輕一半，但瑜伽也有助於解決一些特定問題，包括：睡眠問題緩解約60%、憂鬱發作減少約70%、血壓顯著下降、體重也停止增加。

此外，江守山特別提及，該研究表示，瑜伽唯一無法緩解的症狀是潮熱，這是最常見的更年期症狀之一，且「生活品質」這個模糊概念也沒有得到改善。除了這2項不足之外，研究人員表示，整體改善效果非常顯著，因此瑜伽應作為更年期護理和治療的一部分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法