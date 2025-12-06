自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》更年期血壓飆高又失眠 研究揭1運動緩解7成不適抗憂鬱

2025/12/06 12:38

腎臟科醫師江守山表示，研究指出，規律練習瑜伽的女性，可大幅改善常見更年期不適症狀，因此瑜伽應可作為更年期護理和治療的一部分；情境照。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，研究指出，規律練習瑜伽的女性，可大幅改善常見更年期不適症狀，因此瑜伽應可作為更年期護理和治療的一部分；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕邁入更年期的女性經常受各種症狀所苦，想緩解不適，其實並非只能依賴藥品治療，日常作息、飲食與運動同樣能發揮效果。對此，腎臟科醫師江守山表示，根據1項研究指出，規律練習瑜伽的女性，不僅可緩解更年期常見症狀逾7成，還能改善睡眠與憂鬱問題。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，女性在更年期常會面臨一系列問題，例如：體重增加、高血壓、失眠和焦慮等，而根據中國湘雅護理學院的研究團隊指出，規律的瑜伽練習，可將常見的更年期症狀改善高達73%。

該研究團隊分析了24項涉及2028名更年期婦女的研究，以探討瑜伽對一系列症狀的影響。雖然整體改善效果在某些情況下僅能減輕一半，但瑜伽也有助於解決一些特定問題，包括：睡眠問題緩解約60%、憂鬱發作減少約70%、血壓顯著下降、體重也停止增加。

此外，江守山特別提及，該研究表示，瑜伽唯一無法緩解的症狀是潮熱，這是最常見的更年期症狀之一，且「生活品質」這個模糊概念也沒有得到改善。除了這2項不足之外，研究人員表示，整體改善效果非常顯著，因此瑜伽應作為更年期護理和治療的一部分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中