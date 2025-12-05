HPV疫苗打一劑就夠？最新研究：保護力97％與兩劑相當

最新研究證實，接種單劑人類乳突病毒（HPV）疫苗可提供約97%的保護力，效果與接種兩劑相當。這項發現有望大幅降低施打門檻，協助全球消除子宮頸癌。圖為醫護人員手持HPV疫苗藥瓶。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕預防子宮頸癌的全球策略恐將迎來重大轉折。最新發表的重量級醫學研究指出，人類乳突病毒（HPV）疫苗接種「單劑」，其預防病毒感染的效果高達97%，幾乎等同於接種兩劑。這項刊登於權威期刊的發現意味著，未來疫苗接種計畫可望大幅簡化，不僅降低成本，更有助於在全球資源匱乏地區挽救更多女性生命。

據《美聯社》報導，這項由美國國家癌症研究所（NCI）與哥斯大黎加生物醫學研究機構主導的大規模試驗，成果於4日發表在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）。研究團隊在哥斯大黎加招募了逾2萬名12至16歲少女，隨機分配接種不同劑量的HPV疫苗，並進行長達5年的追蹤監測。

請繼續往下閱讀...

結果顯示，僅接種「單劑」HPV疫苗的受試者，對抗易致癌HPV病毒株的保護力約為97%，與依標準程序接種兩劑的效果相當。這項數據為簡化疫苗政策提供了強有力的科學證據。

有助全球普及化 降低施打門檻

HPV主要透過性行為傳播，雖然多數感染會自行痊癒，但持續性感染可能導致子宮頸癌。目前全球每年約有34萬名婦女死於此症，且世界衛生組織（WHO）估計，全球僅不到三分之一的青春期女孩接種過疫苗。

這項研究結果對低收入國家尤為關鍵。減少劑量意味著能大幅降低採購成本與物流負擔，讓更多女性獲得保護。WHO此前已開始建議可採行單劑或兩劑方案，以擴大疫苗覆蓋率。

麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）傳染病專家巴納巴斯（Ruanne Barnabas）在評論中指出，先前的研究已暗示單劑有效，而新研究確認其保護力至少維持5年。她強調：「我們擁有消滅子宮頸癌的證據與工具，現在剩下的是公平、有效地執行這些措施的集體意志。」

不過，研究人員提醒，該試驗僅針對子宮頸癌相關病毒，未包含頭頸癌或其他癌症數據，且需更長期監測以確認保護力持久性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法