健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》35歲男「陰囊有蚯蚓」！醫解析精索靜脈曲張

2025/12/05 21:30

一名30多歲壯年男性感到左側陰囊「悶脹、悶痛」已半年，泌尿科醫師呂謹亨確診為「精索靜脈曲張」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名30多歲壯年男性感到左側陰囊「悶脹、悶痛」已半年，泌尿科醫師呂謹亨確診為「精索靜脈曲張」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕35歲的陳先生，是科技業，平常健康、無慢性病。最近發現左側陰囊「悶脹、悶痛」已半年，尤其是久站久坐後，疼痛感更明顯，最近外觀開始可以看到不規則的腫脹，他很緊張，來泌尿科門診檢查，擔心是不是疝氣，甚至是腫瘤。泌尿科醫師呂謹亨進行身體理學檢查、陰囊超音波及其他相關檢查，結果原來是「精索靜脈曲張」。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」用這個案例說明精索靜脈曲張：在陰囊超音波下，左側的陰囊靜脈叢明顯鼓脹，靜脈血流亂流與逆流嚴重，確診為第四度精索靜脈曲張，加上左側睪丸包在陰囊靜脈叢中，已經有輕微縮小，一開始先用藥物治療，但是效果不好，於是建議進行微創精索靜脈曲張顯微手術。手術後疼痛感明顯改善，經過半年的時間，陰囊靜脈叢慢慢吸收，也不再鼓脹。

精索靜脈曲張：認識、評估與顯微手術治療

精索靜脈曲張（俗稱「陰囊裡的蚯蚓」）是男性常見的泌尿科問題，主要是因精索靜脈瓣膜功能異常，導致血液回流不順，使陰囊內的靜脈叢擴張。

1. 什麼是精索靜脈曲張：

發生部位：通常發生在左側陰囊。如果發生在右側，要小心其他問題，如腎臟腫瘤壓迫。

症狀表現：多數人可能沒有症狀，或感到陰囊悶痛、下墜感。

原因：精索靜脈瓣膜受損，血液無法有效回流，造成靜脈叢腫脹。

2. 何時需要手術治療？（三大關鍵時刻）

當出現以下任一情況時，醫師會建議考慮手術治療：

關鍵一：持續性疼痛或不適：若陰囊悶痛或下墜感已影響日常生活，且藥物治療無效。

關鍵二：患側睾丸萎縮變小：精索靜脈曲張可能導致睾丸溫度升高或局部血液循環不良，進而影響睾丸發育，使其體積變小。

關鍵三：精液品質異常導致男性不孕：精索靜脈曲張會影響精蟲的生成與品質，若有男性不孕困擾，經檢查發現精液品質異常，且確認是精索靜脈曲張所致，手術有助於改善。

3. 顯微鏡精索靜脈曲張手術介紹（黃金標準治療）：

顯微鏡精索靜脈曲張手術是目前國際公認的最佳治療方式，其優點包含：

高倍率放大，視野清晰：藉由手術顯微鏡，醫師能清楚辨識並結紮病變的靜脈，同時完整保留正常的動脈和淋巴管，避免睾丸缺血或術後水腫。

併發症少，復發率低：由於精確的辨識，能有效降低神經損傷、動脈結紮、陰囊水腫等併發症的風險，且復發率極低。

傷口小，恢復快：手術傷口小，術後恢復較快，不適感較輕微。

