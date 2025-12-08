自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「冬季憂鬱」中醫有方 熱敷穴道15分鐘

2025/12/08 13:09

冬季憂鬱在世界各地都相當盛行，中醫師林以正提供建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

冬季憂鬱在世界各地都相當盛行，中醫師林以正提供建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師林以正在臉書粉專「東門中醫」表示，這一陣子天氣變化大，有不少人的恐慌、憂鬱都變嚴重了。在北歐地區，常見「冬季憂鬱症」，是因為陽光照射不足造成腦內血清素和褪黑激素不足所造成。

林以正表示，台灣的日照相較北歐很充足，因此應該要更重視，天氣濕冷造成肌筋膜緊縮，進而造成督脈和大腦的能量減弱，抗壓性變低，最後加重恐慌與憂鬱的症狀。

林以正舉例，最近剛好有幾個患者，是服用精神科藥物後，恐慌症狀仍然無法痊癒。林以正根據肌筋膜脈學，在胸椎5-8節的左側，進行乾針、手法、震波整合治療後，脈象中左寸（心、腦）的脈象也立即得到改善。隔週回診病人回饋：在當天治療完後，整個胸口都開了，人也神清氣爽，恐慌症狀大幅改善。肌筋膜影響經絡，經絡再影響內臟跟神經，人體各個系統的連結和變化，這些東西都展現在脈象上。

如果有類似症狀，可以在背後左側膏肓位置，按壓看看是否有酸痛的區堿，通常那個點很小，要仔細找。然後每天早晚在這個區域做15分鐘的熱敷，這個位置是中醫所講的「心俞穴」，對於心臟神經的症狀會有幫助喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中