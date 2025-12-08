健康網》「冬季憂鬱」中醫有方 熱敷穴道15分鐘

冬季憂鬱在世界各地都相當盛行，中醫師林以正提供建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師林以正在臉書粉專「東門中醫」表示，這一陣子天氣變化大，有不少人的恐慌、憂鬱都變嚴重了。在北歐地區，常見「冬季憂鬱症」，是因為陽光照射不足造成腦內血清素和褪黑激素不足所造成。

林以正表示，台灣的日照相較北歐很充足，因此應該要更重視，天氣濕冷造成肌筋膜緊縮，進而造成督脈和大腦的能量減弱，抗壓性變低，最後加重恐慌與憂鬱的症狀。

林以正舉例，最近剛好有幾個患者，是服用精神科藥物後，恐慌症狀仍然無法痊癒。林以正根據肌筋膜脈學，在胸椎5-8節的左側，進行乾針、手法、震波整合治療後，脈象中左寸（心、腦）的脈象也立即得到改善。隔週回診病人回饋：在當天治療完後，整個胸口都開了，人也神清氣爽，恐慌症狀大幅改善。肌筋膜影響經絡，經絡再影響內臟跟神經，人體各個系統的連結和變化，這些東西都展現在脈象上。

如果有類似症狀，可以在背後左側膏肓位置，按壓看看是否有酸痛的區堿，通常那個點很小，要仔細找。然後每天早晚在這個區域做15分鐘的熱敷，這個位置是中醫所講的「心俞穴」，對於心臟神經的症狀會有幫助喔！

