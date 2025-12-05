自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》幫助懷孕 腿抬高有用？網紅醫提醒這樣助孕

2025/12/05 21:01

相信你一定聽說過幫助懷孕的傳言，像是在完事後，女性的腿要墊高。網紅醫蘿拉表示，這些姿勢完全沒幫助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家還記得《童話故事下集》中，男女主角在積極做人期間，女主角被要求將腳墊高，以幫助懷孕嗎？實際上類似的「做人傳說」東西方皆相當多，但真的有用嗎？在美國執業的網紅醫師，生殖內分泌專家蘿拉桑妮（Lora Shahine）說明， 主講，旨在澄清有關「為了懷孕而進行性行為」的常見迷思，並提供優化自然受孕的建議。該影片在4年來獲得破百萬次的點閱。

蘿拉桑妮表示，沒有任何姿勢能幫助婦女懷孕。只要有射精並讓精子進入陰道，精子會在數秒內到達子宮頸管（cervical canal）。因此，性愛姿勢並不影響受孕機率。

蘿拉桑妮表示，沒有證據顯示改變性交姿勢會增加受孕機會，也不會改變胚胎的性別。更重要的是：大家耳熟能詳的傳說，包含：性愛後將臀部抬高、倒立或抬高雙腳等姿勢，並不會增加懷孕的機率。射精後，精子很快就會到達需要的位置，事後流出的液體是精液和陰道分泌物的混合物，不影響受孕。

關於如何及早懷孕，蘿拉建議在「受孕窗口」（Fertile Window）期間進行性行為，大約是排卵前 6 天直到排卵當天。而排卵時間，通常發生在下次月經來潮前的14天左右。另外，確切的受孕窗口發生日取決於月經來的時間，28天週期的人，約在週期第14天；30天週期的人，約在第 15 或 16 天。

同時，可透過追蹤月經週期、觀察子宮頸黏液（如蛋清般、透明、有彈性），或使用排卵預測試劑（測量黃體生成素或 LH 峰值）來判斷。排卵預測試劑呈陽性後，卵子會在 24 到 48 小時內排出。

關於性生活的頻率，建議在受孕窗口內進行頻繁的性行為會增加受孕機會，但必須平衡，避免過度計時和壓力影響親密關係。在受孕窗口內進行 2 到 3 次性行為，是較好的平衡方式。

另外蘿拉想要破解部分迷思：頻繁性交不會降低大多數男性的精子數量，大多數人在每日射精後精子數量仍保持穩定。

不過不少人需要依靠潤滑劑協助才能完成性愛，但蘿拉提醒，某些市售水性潤滑劑，或是使用唾液和橄欖油會被證明會降低精子的功能和活動力。建議選用特別為助孕設計的潤滑劑，才不會減緩精子活動。同時蘿拉提醒須留意：某些市售潤滑劑可能含有鄰苯二甲酸鹽（phthalates），已知會影響生殖健康。

另外蘿拉表示，女性高潮是無害的。理論上，女性高潮可能藉由宮縮幫助精子從子宮頸管進入子宮和輸卵管，但這一點尚未在科學研究中得到證實。

