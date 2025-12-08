健康網》外食族必看！ 挑選美食「2關鍵」滿足味蕾又安心

國立台灣海洋大學食品科學系教授凌明沛指出，部分小吃或加工食品可能過度使用食品添加物，提醒外食應避免色澤異常鮮豔的食品；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕外食已成為現代人忙碌生活中較常見的飲食方式。然而，美味與便利的背後，若食品來源、保存條件不佳，仍可能影響食品品質與安全。對於每天三餐仰賴外食的上班族與學生族群而言，從選擇餐廳環境、攤販小吃、行動餐車、外送平台，甚至雲端廚房，以及挑選「食在優良」餐廳，處處都是需要留心的細節。為此，食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請國立台灣海洋大學食品科學系教授凌明沛，分享外食族如何在滿足味蕾與確保食品衛生之間取得平衡，在外也能吃得安心！

外食族必看：辨色澤、察環境，送得更安心

許多民眾對外食印象停留在「看起來好吃就安心」來做為外食的判斷依據，但凌明沛指出，部分小吃或加工食品為了色香味誘人，可能過度使用食品添加物，若未依規定使用則已違法，民眾在選購時可避免選購色澤異常鮮豔的食品。

此外，對於肉品與海鮮等食材來源，消費者也應提高警覺。依規定，食品業者應妥善保存原材料來源文件，供衛生單位查驗；而各地衛生局亦會定期或不定期進行稽查。凌明沛提醒，若選購到色澤、氣味異常的肉品與海鮮，可能存在如冷凍回溫或品質不穩等風險，建議選擇信譽良好、來源可追溯的業者。

凌明沛表示，在挑選餐廳時，建議「用眼看」是第一步。實體餐廳的衛生相對容易觀察：店面外觀是否整潔？餐具是否乾淨無水漬？有無蒼蠅飛舞或異味？地板是否油膩？這些都是重要指標。若有開放式廚房，更可觀察員工操作流程，例如：是否佩戴口罩或手套備餐？是否勤洗手等這些操作細節，透露出店家是否重視食品衛生。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1055期

