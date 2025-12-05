健康網》大人也需要被看見 心理師提3要點：把親職諮詢當成支援

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新建議家長們，給自己情緒的空間；把親職諮詢當成支援，而非檢討；留時間給自己。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在親職諮詢裡，大人常常把所有力氣都放在孩子身上，卻忘了自己也需要被看見。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，許多父母在談到某個時刻時，會突然輕聲問：「我是不是也該來諮商一下？」那往往是一種累積很久的疲憊、壓力與渴望被理解的訊號。他建議家長們，給自己情緒的空間；把親職諮詢當成支援，而非檢討；留時間給自己。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，家長問出口那瞬間，往往藏著好多情緒：疲憊、壓力、害怕自己做得不夠好，還有很久沒有被理解與被接住的渴望。大家都知道孩子需要支持，卻很少有人問過照顧孩子的大人：「你最近，好嗎？」

請繼續往下閱讀...

很多父母會把自己的需求擺到最後。明明已經撐得很辛苦，卻還是說：「先讓孩子穩定比較重要」「等他好一點再想自己的事」。這份心意真誠又動人，但也讓大人容易忽略自己快到極限的提醒。如果你也有這樣的經驗，以下3件事或許能讓你重新分配力氣，而不是一路硬撐到見底：

1.給自己情緒的空間：你可以累、可以挫折，也可以在孩子面前承認今天過得不太順；這是示範情緒能被看見，而不是失敗。

2.把親職諮詢當成支援，而非檢討：諮詢不是要求你變完美，而是一起理解孩子、理解你自己，找到更省力的陪伴方式。

3.在能力範圍內，留一點點只屬於自己的時間：不必做什麼偉大的事，二十分鐘散步、喝杯熱飲、短暫靜下來，都能讓心重新有彈性。

黃閎新補充，願意照顧孩子是一份深刻的愛；願意照顧自己也是。當大人的情緒被看見、被支持，家庭的節奏往往會更穩、更柔軟。你不需要完美，只需要不再那麼孤單，也更能在風暴來時站得住腳。被理解的大人，才有力氣理解孩子。這是一種良好的循環，慢慢發生，真的如此。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法