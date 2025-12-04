自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新竹縣擴大輪狀病毒疫苗補助 守護嬰幼兒健康

2025/12/04 23:14

新竹縣從今年5月1日起，將出生滿6至24週嬰幼兒的口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，每名最高補助2000元。（新竹縣衛生局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕秋冬是輪狀病毒好發季節，新竹縣從今年5月1日起，將出生滿6至24週嬰幼兒的口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助2000元；竹北市、寶山鄉兩公所也有提供輪狀病毒疫苗補助，每名最高補助3000元，家長可擇一申請，為小寶貝增強保護力。

縣府衛生局表示，輪狀病毒感染是幼童腸胃炎常見的致病原之一，若不慎感染可能引起腹瀉、嘔吐、發燒，造成醫療負擔和家庭照顧的壓力。鑑於接種疫苗是預防輪狀病毒最有效益的方法，而口服輪狀病毒疫苗目前還列在自費項目，縣府從去年開始針對縣內低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，由衛生所主動通知，提供免費口服輪狀病毒疫苗。

今年5月1日起，擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象，8個月內新生兒出生登記至申請期間均設籍新竹縣，且父或母任一方設籍新竹縣1年以上，就可持兒童健康手冊前往縣轄公費疫苗認定合約醫療院所，由專業醫師評估身體狀況後施打口服輪狀疫苗。

衛生局指出，目前口服輪狀病毒疫苗分為2劑、3劑兩種，前者每劑約2500至3000元，後者每劑約1600至2000元不等，家長可持合約醫療院所開立的收據正本申請補助，每名嬰兒最多補助2000元。

竹北市公所針對輪狀病毒疫苗接種補助已行之有年。市公所表示，父或母設籍竹北市滿1年（以嬰幼兒出生日期為準），嬰幼兒在竹北市辦妥出生登記，在市內合格醫療院所完成接種輪狀疫苗，即可在最後1劑打完6個月內提出申請，每劑補助1000元，最高補助3劑為限。

寶山鄉公所也自去年7月1日起，提供鄉內嬰幼兒輪狀病毒疫苗接種補助，每劑1000元，最高可補助3000元。

新竹縣從今年5月1日起，將出生滿6至24週嬰幼兒的口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，每名最高補助2000元。（新竹縣衛生局提供）

