健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

狗狗真能療愈心靈！汪星人身藏「神奇細菌」能讓孩子更快樂、更健康

2025/12/04 21:45

日本麻布大學一項最新研究發現，有飼養寵物犬的青少年，不僅精神健康指數更高、壓力較少，連同社會上的問題行為也相對較低。（資料照）

日本麻布大學一項最新研究發現，有飼養寵物犬的青少年，不僅精神健康指數更高、壓力較少，連同社會上的問題行為也相對較低。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕家有毛小孩的青少年更快樂！日本麻布大學（Azabu University）一項最新研究發現，有飼養寵物犬的青少年，不僅精神健康指數更高、壓力較少，連同社會上的問題行為也相對較低。更驚人的是，研究團隊透過動物實驗推測，寵物與青少年的正面互動，可能透過改變腸道菌相（Gut Microbiome），進而影響大腦的情緒與行為，為寵物療癒的力量提供新的科學解釋。

這項研究已於3日刊登在國際學術期刊《iScience》上。研究團隊針對有或沒有飼養寵物犬的青少年進行調查，除了分析他們的精神健康和社會行為差異外，更進一步採集了受試者的口腔和腸道微生物樣本。

分析結果顯示，飼養寵物犬的青少年在「精神幸福感」（Mental Well-being）得分上明顯較高，且壓力與社會問題行為較少。研究團隊也確認，兩組青少年的微生物組成有顯著差異，特別是特定菌種的豐富度明顯不同。

更引人注目的是，研究團隊將飼養寵物犬青少年的微生物移植到實驗小鼠體內後，發現這些小鼠出現了類似的行為變化：牠們會主動接近其他小鼠，並花更長時間與同伴互動，親社會行為顯著增加。

研究團隊推論，這項結果暗示了寵物犬與青少年之間的正面互動，能有效改變青少年的腸道微生物群。而這些微生物群透過所謂的「腸-腦軸線」（Gut-Brain Axis），對情感和行為產生影響。簡而言之，養狗能讓青少年「腸道更健康，心情更開朗」。

不過研究也提醒，家庭氣氛、父母教養方式、生活環境等因素也可能同時作用，因此現階段仍無法直接判斷「養狗」是否為因果主因，後續仍需更多研究進一步釐清。

