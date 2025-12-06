健康網》鳳梨釋迦維他命C僅次芭樂 還能護血壓減疲勞

營養師高敏敏指出，釋迦的維他命C僅次於芭樂，含量比檸檬高出2.9倍。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「鳳梨釋迦」和「鳳梨」有關係嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文分享，甜中帶酸的鳳梨釋迦由「番荔枝（傳統釋迦）」與「冷子番荔枝（祕魯番荔枝）」雜交而來，因帶有鳳梨熱帶水果風味而得名，並不是長的像鳳梨、或是與鳳梨雜交的品種。營養師高敏敏指出，釋迦可以保護血壓、減少疲勞；且維他命C僅次於芭樂，含量比檸檬高出2.9倍。

高敏敏於臉書粉專分享釋迦的好處：

●可以提高代謝力的維生素B群。

●減少疲勞感對媽媽寶寶都好的葉酸。

●膳食纖維幫助順暢不卡卡。

●礦物質鉀促進身體水循環、保護血壓。

農糧署指出，12～4月是臺灣鳳梨釋迦的主要產季，其中又以臺東為主要產地，除了直接吃，也可製成冰棒、冰淇淋等甜品。在挑選購買時，以果實圓整端正呈黃（淺）綠色者為佳，購買後輕壓果實前1／3處，若觸感微軟、即可立即食用。

農糧署提醒，未成熟果則應避免冷藏，以免變成無法成熟的啞巴果。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

