自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鳳梨釋迦維他命C僅次芭樂 還能護血壓減疲勞

2025/12/06 08:27

營養師高敏敏指出，釋迦的維他命C僅次於芭樂，含量比檸檬高出2.9倍。（資料照）

營養師高敏敏指出，釋迦的維他命C僅次於芭樂，含量比檸檬高出2.9倍。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「鳳梨釋迦」和「鳳梨」有關係嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文分享，甜中帶酸的鳳梨釋迦由「番荔枝（傳統釋迦）」與「冷子番荔枝（祕魯番荔枝）」雜交而來，因帶有鳳梨熱帶水果風味而得名，並不是長的像鳳梨、或是與鳳梨雜交的品種。營養師高敏敏指出，釋迦可以保護血壓、減少疲勞；且維他命C僅次於芭樂，含量比檸檬高出2.9倍。

高敏敏於臉書粉專分享釋迦的好處：

●可以提高代謝力的維生素B群。

●減少疲勞感對媽媽寶寶都好的葉酸。

●膳食纖維幫助順暢不卡卡。

●礦物質鉀促進身體水循環、保護血壓。

農糧署指出，12～4月是臺灣鳳梨釋迦的主要產季，其中又以臺東為主要產地，除了直接吃，也可製成冰棒、冰淇淋等甜品。在挑選購買時，以果實圓整端正呈黃（淺）綠色者為佳，購買後輕壓果實前1／3處，若觸感微軟、即可立即食用。

農糧署提醒，未成熟果則應避免冷藏，以免變成無法成熟的啞巴果。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中