健康網》產後護理重點一次看懂 傷口、排出物、哺乳全攻略

專家表示，剖腹產後的媽咪如果擔心疤痕明顯，可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕媽咪在生產後，會在醫療院所待上約3-5天不等的時間，這段住院時間，重點將放在傷口的護理、觀察產後排出物狀況，以及學習哺乳。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料建議，自然產的懷孕媽咪可能覺得傷口有疼痛感，適當使用甜甜圈坐墊、採取側臥，剖腹產後的媽咪如果擔心疤痕明顯，可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠。

懷孕媽咪在歷經漫長的孕期，當寶寶平安誕生，心中有無比喜悅。在迎接新生兒後，會在醫療院所待上約3-5天不等的時間，衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料分享產後住院生活的注意事項：

●自然產：會陰傷口護理

使用於陰道傷口的縫合線會被人體吸收，大部分不需要拆線，產後的前兩天，產婦可能會覺得傷口有腫脹感、疼痛感，適當使用甜甜圈坐墊、採取側臥，都能讓產婦獲得良好的休息品質。

●剖腹產：腹部傷口護理

通常表皮傷口在手術後5-7天會逐漸癒合，但傷口較穩定需要4-6週的時間。鼓勵儘早下床，避免靜脈血栓的發生，下床前建議使用束腹帶支撐傷口，減緩因腹部用力而造成的傷口疼痛。

●擔心留疤的因應之道

如果擔心疤痕明顯，剖腹產後的媽咪可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠。但因每個人的肌膚敏感度不同，建議事先諮詢醫師，以便選擇適合的產品。

●產後排出物及狀態

產後排出物指的是陰道所排出的分泌物，混合子宮內的血液、胎膜、子宮頸的分泌物等。約在產後2至3天量最多，產後約至2個月會結束，顏色會從鮮紅色，慢慢轉為暗紅色、褐色，最後變成淡白色。

國健署提醒產婦，不妨透過每次更換護墊時，觀察產後排出物的狀態。如量明顯變多、有異味，或是顏色持續是鮮紅色的，可能是有狀況，需告知醫護人員，以便妥善處理。

國健署強調，親子同室能讓媽咪及家人提前熟悉寶寶各種生理特性，同時也是學習照顧寶寶的最佳時機。不過也要留意，除了母乳哺餵時，親子同室不同床，以免發生窒息危險。產後若身體恢復良好，不只是鼓勵媽咪與寶寶同室，家人也請共同分擔育兒之事，留給產後的媽咪多一點休息的時間。

