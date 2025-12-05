自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》產後護理重點一次看懂 傷口、排出物、哺乳全攻略

2025/12/05 13:12

專家表示，剖腹產後的媽咪如果擔心疤痕明顯，可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，剖腹產後的媽咪如果擔心疤痕明顯，可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕媽咪在生產後，會在醫療院所待上約3-5天不等的時間，這段住院時間，重點將放在傷口的護理、觀察產後排出物狀況，以及學習哺乳。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料建議，自然產的懷孕媽咪可能覺得傷口有疼痛感，適當使用甜甜圈坐墊、採取側臥，剖腹產後的媽咪如果擔心疤痕明顯，可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠。

懷孕媽咪在歷經漫長的孕期，當寶寶平安誕生，心中有無比喜悅。在迎接新生兒後，會在醫療院所待上約3-5天不等的時間，衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料分享產後住院生活的注意事項：

●自然產：會陰傷口護理

使用於陰道傷口的縫合線會被人體吸收，大部分不需要拆線，產後的前兩天，產婦可能會覺得傷口有腫脹感、疼痛感，適當使用甜甜圈坐墊、採取側臥，都能讓產婦獲得良好的休息品質。

●剖腹產：腹部傷口護理

通常表皮傷口在手術後5-7天會逐漸癒合，但傷口較穩定需要4-6週的時間。鼓勵儘早下床，避免靜脈血栓的發生，下床前建議使用束腹帶支撐傷口，減緩因腹部用力而造成的傷口疼痛。

●擔心留疤的因應之道

如果擔心疤痕明顯，剖腹產後的媽咪可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠。但因每個人的肌膚敏感度不同，建議事先諮詢醫師，以便選擇適合的產品。

●產後排出物及狀態

產後排出物指的是陰道所排出的分泌物，混合子宮內的血液、胎膜、子宮頸的分泌物等。約在產後2至3天量最多，產後約至2個月會結束，顏色會從鮮紅色，慢慢轉為暗紅色、褐色，最後變成淡白色。

國健署提醒產婦，不妨透過每次更換護墊時，觀察產後排出物的狀態。如量明顯變多、有異味，或是顏色持續是鮮紅色的，可能是有狀況，需告知醫護人員，以便妥善處理。

國健署強調，親子同室能讓媽咪及家人提前熟悉寶寶各種生理特性，同時也是學習照顧寶寶的最佳時機。不過也要留意，除了母乳哺餵時，親子同室不同床，以免發生窒息危險。產後若身體恢復良好，不只是鼓勵媽咪與寶寶同室，家人也請共同分擔育兒之事，留給產後的媽咪多一點休息的時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中