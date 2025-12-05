健康網》孩子聽不到 恐「中耳積水」！醫：恐聽損

林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫表示，若孩子發生中耳積水，應積極治療以防聽力損傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少幼童經常發生「中耳積水」問題，通常會以為是洗頭時或游泳時不慎進水。然林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫表示，中耳積水的發生，多數是耳咽管來不及排出的；同時若未及時治療，恐造成永久性聽損。所以李亦倫表示，

李亦倫在臉書粉專「李亦倫醫師的微笑筆記」表示，不少人常有下列迷思：

「李醫師，小朋友被診斷有中耳積水，是不是因為我幫他洗頭弄到水？」

「還是上禮拜去游泳造成的？」

「積水一定要吃抗生素嗎？會不會影響聽力？」

每當李亦倫告訴家長孩子有「中耳積水」時，爸媽們焦急的眼神裡總充滿了這些疑問。先破除迷思：中耳裡的水，不是從外面跑進去的！

李亦倫表示，我們的耳朵構造很精妙，耳膜就像一道緊閉的大門，把外耳和中耳隔開。除非耳膜破了，否則洗澡水頂多只會停留在外耳道（耳屎住的地方），是流不進去耳膜後面的中耳腔的。那水是從哪裡來的？答案是：從身體裡面「分泌」出來卻排不掉的。這要講到一個重要結構「耳咽管」。

李亦倫表示，想像中耳腔是一間「沒有窗戶的浴室」。浴室的牆壁（黏膜）會分泌水氣，地板有排水孔，通往客廳（鼻腔後方）；這條排水管就是：耳咽管。正常時，吞口水或打哈欠時排水孔會打開，把水排到鼻腔並順便通風。如果孩子發生感冒、鼻過敏、鼻竇炎、鼻涕倒流（客廳淹水），排水孔就會塞住，浴室的水排不出去；空氣也進不來，就會積水、變黏，甚至變髒。所以，中耳積水其實是「鼻子」和「耳咽管」生病了！

孩子為什麼會聽不清楚？當浴室（中耳腔）充滿了水，聲音傳導就出問題。

正常：空氣充滿 → 聲音輕鬆傳進去。

積水：像在水底聽人說話 → 聲音悶、模糊。

所以孩子可能會：

●看電視越開越大聲。

●叫他名字反應慢或沒聽到。

●覺得耳朵「悶悶的」、「塞塞的」。

李亦倫提出案例，小三的樂樂覺得「電視變小聲」。檢查發現，雙耳都有積水。原因是超大的腺樣體、鼻過敏、感冒；而腺樣體把耳咽管開口堵死了。治療方式為治療過敏與腺樣體發炎（口服藥 + 鼻噴劑）。幾週後耳咽管通了，積水退了，聽力自然恢復！

家長最關心的QA

Q1：中耳積水一定要吃抗生素嗎？

不一定！要看是否有感染。

急性中耳炎（痛、發燒、耳膜紅）：通常有細菌，需要抗生素。

單純中耳積水（不痛、沒發燒）：多半是感冒或過敏後的清澈積水，

藥物會以鼻子治療為主（鼻噴劑、過敏治療），抗生素不一定有效。

Q2：不痛，可以不理它嗎？

李亦倫表示，千萬不要放著！因為「聽力」正受影響。尤其學齡前孩子正在學發音，長期聽不清楚可能會影響語言發展。如果積水超過三個月，液體變黏（像膠水）甚至造成耳膜塌陷，有可能造成永久性聽損。

Q3：要追蹤多久？何時需要手術？

李亦倫表示，黃金觀察期為3個月。90% 的中耳積水會自行消退。若孩子：積水超過三個月、聽力變差、耳膜開始塌陷，就會考慮手術。

Q4：手術在做什麼？可怕嗎？

李亦倫表示，這是小型成熟手術。手術目的為裝通氣管：在耳膜上放一個小管子讓水排出、空氣進入；同時處理源頭：腺樣體太大，就順便切除。需全身麻醉，但恢復快、傷口小、通常當天或隔天就能回家。不會影響小朋友免疫力。

李亦倫提醒，如果孩子感冒後：說話聲音變大、電視越開越大聲、回應變慢。不要罵他不專心，他可能是耳朵「淹水」了！記得治好耳朵的水，先顧好鼻子。多喝溫水、控制鼻過敏、感冒時把鼻涕清乾淨，都能幫耳咽管保持暢通。

