自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子聽不到 恐「中耳積水」！醫：恐聽損

2025/12/05 11:46

林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫表示，若孩子發生中耳積水，應積極治療以防聽力損傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫表示，若孩子發生中耳積水，應積極治療以防聽力損傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少幼童經常發生「中耳積水」問題，通常會以為是洗頭時或游泳時不慎進水。然林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫表示，中耳積水的發生，多數是耳咽管來不及排出的；同時若未及時治療，恐造成永久性聽損。所以李亦倫表示，

李亦倫在臉書粉專「李亦倫醫師的微笑筆記」表示，不少人常有下列迷思：

「李醫師，小朋友被診斷有中耳積水，是不是因為我幫他洗頭弄到水？」

「還是上禮拜去游泳造成的？」

「積水一定要吃抗生素嗎？會不會影響聽力？」

每當李亦倫告訴家長孩子有「中耳積水」時，爸媽們焦急的眼神裡總充滿了這些疑問。先破除迷思：中耳裡的水，不是從外面跑進去的！

李亦倫表示，我們的耳朵構造很精妙，耳膜就像一道緊閉的大門，把外耳和中耳隔開。除非耳膜破了，否則洗澡水頂多只會停留在外耳道（耳屎住的地方），是流不進去耳膜後面的中耳腔的。那水是從哪裡來的？答案是：從身體裡面「分泌」出來卻排不掉的。這要講到一個重要結構「耳咽管」。

李亦倫表示，想像中耳腔是一間「沒有窗戶的浴室」。浴室的牆壁（黏膜）會分泌水氣，地板有排水孔，通往客廳（鼻腔後方）；這條排水管就是：耳咽管。正常時，吞口水或打哈欠時排水孔會打開，把水排到鼻腔並順便通風。如果孩子發生感冒、鼻過敏、鼻竇炎、鼻涕倒流（客廳淹水），排水孔就會塞住，浴室的水排不出去；空氣也進不來，就會積水、變黏，甚至變髒。所以，中耳積水其實是「鼻子」和「耳咽管」生病了！

孩子為什麼會聽不清楚？當浴室（中耳腔）充滿了水，聲音傳導就出問題。

正常：空氣充滿 → 聲音輕鬆傳進去。

積水：像在水底聽人說話 → 聲音悶、模糊。

所以孩子可能會：

●看電視越開越大聲。

●叫他名字反應慢或沒聽到。

●覺得耳朵「悶悶的」、「塞塞的」。

李亦倫提出案例，小三的樂樂覺得「電視變小聲」。檢查發現，雙耳都有積水。原因是超大的腺樣體、鼻過敏、感冒；而腺樣體把耳咽管開口堵死了。治療方式為治療過敏與腺樣體發炎（口服藥 + 鼻噴劑）。幾週後耳咽管通了，積水退了，聽力自然恢復！

家長最關心的QA

Q1：中耳積水一定要吃抗生素嗎？

不一定！要看是否有感染。

急性中耳炎（痛、發燒、耳膜紅）：通常有細菌，需要抗生素。

單純中耳積水（不痛、沒發燒）：多半是感冒或過敏後的清澈積水，

藥物會以鼻子治療為主（鼻噴劑、過敏治療），抗生素不一定有效。

Q2：不痛，可以不理它嗎？

李亦倫表示，千萬不要放著！因為「聽力」正受影響。尤其學齡前孩子正在學發音，長期聽不清楚可能會影響語言發展。如果積水超過三個月，液體變黏（像膠水）甚至造成耳膜塌陷，有可能造成永久性聽損。

Q3：要追蹤多久？何時需要手術？

李亦倫表示，黃金觀察期為3個月。90% 的中耳積水會自行消退。若孩子：積水超過三個月、聽力變差、耳膜開始塌陷，就會考慮手術。

Q4：手術在做什麼？可怕嗎？

李亦倫表示，這是小型成熟手術。手術目的為裝通氣管：在耳膜上放一個小管子讓水排出、空氣進入；同時處理源頭：腺樣體太大，就順便切除。需全身麻醉，但恢復快、傷口小、通常當天或隔天就能回家。不會影響小朋友免疫力。

李亦倫提醒，如果孩子感冒後：說話聲音變大、電視越開越大聲、回應變慢。不要罵他不專心，他可能是耳朵「淹水」了！記得治好耳朵的水，先顧好鼻子。多喝溫水、控制鼻過敏、感冒時把鼻涕清乾淨，都能幫耳咽管保持暢通。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中