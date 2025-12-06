健康網》長輩當心補過頭！ 補湯撞藥3危險 恐引血壓失控、內出血

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，薑母鴨等進補湯頭使用調味料都很純，對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩來說，大口喝湯易造成水腫、喘、血壓飆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，台灣長輩們常習慣進補，甚至將補湯當水喝。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔分享，門診1位患者喝完藥膳湯又吃羊肉配米酒，出現心悸頭暈，虛到站不穩，其實就是補過頭。提醒當心藥膳等補湯常添加酒精，可能影響抗凝血藥、安眠藥等藥效，導致瘀青、流血、內出血、血壓下降或飆高，對心臟或腎臟也可能造成風險。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，冬天進補是台灣飲食文化之一，但補品跟日常飲食不同，它們更像「溫和版中藥」。對年輕人可能只是暖身，但對正在吃藥的長輩來說，就容易變成負擔，並列出以下3大危險：

進補3大注意事項

●補品會「影響藥效」：大部分補品都會加酒精，酒精也會增強抗凝血藥物的效果，若長輩正在服用抗凝血藥物，進而增加瘀青、流血或內出血的風險。

●酒+溫熱藥膳+安眠藥：很多補湯都加了米酒，再加老薑、麻油，本身就會讓血壓下降、頭熱臉紅。如果長輩習慣睡前吃像贊安諾這類安眠藥，搭到補湯就容易頭暈、起身不穩、夜間跌倒，隔天整天昏昏沉沉。家人以為是老化，其實是藥物+補品的雙重影響。

●太補促使心臟、血壓負擔大：羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等湯頭，使用各種調味料都很純。對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩來說，大口喝湯容易造成水腫、喘、血壓飆高。

他也特別提醒，很多長輩誤以為把酒加到藥膳裡，只要「煮開煮滾」酒精就會全部揮發掉，但其實這是錯的 酒精加水煮滾後會產生一個「共沸效應」，導致在烹調時，即使加熱煮滾，也無法將酒精完全揮發。因此，吃完傳統麻油雞後酒駕是有可能被抓的。

正確吃補一次看

至於長輩冬天是否都不能吃補？傅裕翔說，不是不能吃，重點是「怎麼吃」。建議掌握每週吃1–2次就好，不要天天補、每餐補。若長輩有吃抗凝血藥、抗血小板藥、安眠藥等，記得先跟醫師或藥師討論。

他也強調，少喝湯、多吃菜和肉，因為酒、油、藥材濃縮在湯裡，負擔最大。吃補當天，其他含酒精飲品就先省略。吃完如果特別暈、心跳變快、走路不穩，千萬不要撐，應直接就醫；牢記「補得好」是養生，「補錯」反而易傷身。

