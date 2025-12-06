自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》長輩當心補過頭！ 補湯撞藥3危險 恐引血壓失控、內出血

2025/12/06 09:30

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，薑母鴨等進補湯頭使用調味料都很純，對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩來說，大口喝湯易造成水腫、喘、血壓飆。（資料照）

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，薑母鴨等進補湯頭使用調味料都很純，對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩來說，大口喝湯易造成水腫、喘、血壓飆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，台灣長輩們常習慣進補，甚至將補湯當水喝。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔分享，門診1位患者喝完藥膳湯又吃羊肉配米酒，出現心悸頭暈，虛到站不穩，其實就是補過頭。提醒當心藥膳等補湯常添加酒精，可能影響抗凝血藥、安眠藥等藥效，導致瘀青、流血、內出血、血壓下降或飆高，對心臟或腎臟也可能造成風險。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，冬天進補是台灣飲食文化之一，但補品跟日常飲食不同，它們更像「溫和版中藥」。對年輕人可能只是暖身，但對正在吃藥的長輩來說，就容易變成負擔，並列出以下3大危險：

進補3大注意事項

補品會「影響藥效」：大部分補品都會加酒精，酒精也會增強抗凝血藥物的效果，若長輩正在服用抗凝血藥物，進而增加瘀青、流血或內出血的風險。

酒+溫熱藥膳+安眠藥：很多補湯都加了米酒，再加老薑、麻油，本身就會讓血壓下降、頭熱臉紅。如果長輩習慣睡前吃像贊安諾這類安眠藥，搭到補湯就容易頭暈、起身不穩、夜間跌倒，隔天整天昏昏沉沉。家人以為是老化，其實是藥物+補品的雙重影響。

太補促使心臟、血壓負擔大：羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等湯頭，使用各種調味料都很純。對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩來說，大口喝湯容易造成水腫、喘、血壓飆高。

他也特別提醒，很多長輩誤以為把酒加到藥膳裡，只要「煮開煮滾」酒精就會全部揮發掉，但其實這是錯的 酒精加水煮滾後會產生一個「共沸效應」，導致在烹調時，即使加熱煮滾，也無法將酒精完全揮發。因此，吃完傳統麻油雞後酒駕是有可能被抓的。

正確吃補一次看

至於長輩冬天是否都不能吃補？傅裕翔說，不是不能吃，重點是「怎麼吃」。建議掌握每週吃1–2次就好，不要天天補、每餐補。若長輩有吃抗凝血藥、抗血小板藥、安眠藥等，記得先跟醫師或藥師討論。

他也強調，少喝湯、多吃菜和肉，因為酒、油、藥材濃縮在湯裡，負擔最大。吃補當天，其他含酒精飲品就先省略。吃完如果特別暈、心跳變快、走路不穩，千萬不要撐，應直接就醫；牢記「補得好」是養生，「補錯」反而易傷身。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中