經前症候群不只是荷爾蒙在作怪 中醫調氣疏肝讓身心合拍

〔記者楊金城／台南報導〕有位28歲女病患每逢月經前一週，心煩易怒、焦慮不安，胸悶乳房脹痛，甚至伴隨失眠。因為工作壓力大，她晚上喜歡滑手機想轉移注意力，卻反而形成惡性循環，難以放鬆入眠，還長出痘痘，反映內熱與體內失衡的狀態。衛福部新營醫院中醫科林致展醫師診斷屬「肝鬱化火夾濕熱」型經前症候群，經開藥調理2個月後，擺脫經前困擾，症狀改善，恢復身心活力。

林致展說，從西醫的角度來看，經前症候群是因為月經週期中荷爾蒙像坐雲霄飛車，尤其是黃體素和雌激素的變化，影響了大腦裡掌管情緒的血清素。中醫認為經前症候群不是單純荷爾蒙在作怪，更像是體內氣機不暢、肝氣鬱結、脾虛痰濕一團亂。

有些病人會因肝氣鬱結，心情悶悶不樂、易怒，還伴隨胸脅脹痛和乳房不適；有的氣血虛弱，常感疲倦想睡，甚至頭暈心悸，精神萎靡；還有人因痰濕阻滯，感覺胸悶頭重，好像腦袋裡塞了棉花一樣；更有些患者是脾腎陽虛，容易手腳冰冷、水腫，腰酸背痛。

林致展指出，針對不同的體質，中醫使用逍遙散、柴胡疏肝散、甘麥大棗湯等經典方劑來調理，並加牡丹皮、梔子、金銀花等清熱涼血藥，以清肝火、解鬱熱，兼顧調理濕熱，也使用針灸刺激穴位，促進氣血流通、安神助眠，讓身心恢復平衡。

林致展說，中醫辨證施治經前症候群，搭配生活習慣調整，能有效改善多種症狀，中醫調理強調調氣活血、扶正祛邪，需要透過連續調整氣血與臟腑功能，逐步恢復身心平衡，一般建議調理期為2至3個月，搭配健康生活習慣，才能獲得穩定且持久的改善。

