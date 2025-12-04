自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

經前症候群不只是荷爾蒙在作怪 中醫調氣疏肝讓身心合拍

2025/12/04 18:49

衛福部新營醫院中醫治療經前症候群，使用針灸刺激穴位，促進氣血流通。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院中醫治療經前症候群，使用針灸刺激穴位，促進氣血流通。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕有位28歲女病患每逢月經前一週，心煩易怒、焦慮不安，胸悶乳房脹痛，甚至伴隨失眠。因為工作壓力大，她晚上喜歡滑手機想轉移注意力，卻反而形成惡性循環，難以放鬆入眠，還長出痘痘，反映內熱與體內失衡的狀態。衛福部新營醫院中醫科林致展醫師診斷屬「肝鬱化火夾濕熱」型經前症候群，經開藥調理2個月後，擺脫經前困擾，症狀改善，恢復身心活力。

林致展說，從西醫的角度來看，經前症候群是因為月經週期中荷爾蒙像坐雲霄飛車，尤其是黃體素和雌激素的變化，影響了大腦裡掌管情緒的血清素。中醫認為經前症候群不是單純荷爾蒙在作怪，更像是體內氣機不暢、肝氣鬱結、脾虛痰濕一團亂。

有些病人會因肝氣鬱結，心情悶悶不樂、易怒，還伴隨胸脅脹痛和乳房不適；有的氣血虛弱，常感疲倦想睡，甚至頭暈心悸，精神萎靡；還有人因痰濕阻滯，感覺胸悶頭重，好像腦袋裡塞了棉花一樣；更有些患者是脾腎陽虛，容易手腳冰冷、水腫，腰酸背痛。

林致展指出，針對不同的體質，中醫使用逍遙散、柴胡疏肝散、甘麥大棗湯等經典方劑來調理，並加牡丹皮、梔子、金銀花等清熱涼血藥，以清肝火、解鬱熱，兼顧調理濕熱，也使用針灸刺激穴位，促進氣血流通、安神助眠，讓身心恢復平衡。

林致展說，中醫辨證施治經前症候群，搭配生活習慣調整，能有效改善多種症狀，中醫調理強調調氣活血、扶正祛邪，需要透過連續調整氣血與臟腑功能，逐步恢復身心平衡，一般建議調理期為2至3個月，搭配健康生活習慣，才能獲得穩定且持久的改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中