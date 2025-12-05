健康網》生活壓力大呼吸變快又淺 醫曝呼吸法助身體放鬆

專家表示，慢呼吸能讓心跳與呼吸進入協調節奏，副交感神經（迷走神經）活性增加，身體自然轉向修復與恢復狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，伴隨著焦慮、睡不好時，呼吸會變得又快又淺。桃園文新診所院長戴曉芙表示，這是身體的「警戒反應」，會讓交感神經持續活化，心跳加快、注意力緊繃。她建議民眾，這時不妨把呼吸節奏放慢，能幫助副交感神經重新接手，能有效幫助身體放鬆。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，2023年發表於Brain Sciences 的系統性回顧分析結果顯示，不論是腹式呼吸、慢節奏呼吸，或瑜伽呼吸法，規律進行呼吸練習，都能有效降低壓力與焦慮程度，並改善整體情緒穩定度。

這些研究的共同特點是：呼吸節奏明顯慢於平常（通常每分鐘5–10次）；每次練習5–10分鐘；多數參與者在持續練習幾天到幾週後就出現放鬆與情緒改善的回饋。

在日常的實踐

研究沒有固定秒數設定，戴曉芙建議民眾可以嘗試以下的做法：

●吸氣4秒→呼氣6秒（為眾多建議節奏之一）

●以鼻吸氣、口呼氣，保持節奏穩定

●每天1–2次，每次5–10分鐘

●坐著或躺著皆可，保持肩頸放鬆、不要憋氣。

戴曉芙提到，慢呼吸能讓心跳與呼吸進入協調節奏，副交感神經（迷走神經）活性增加，身體自然轉向修復與恢復狀態。

戴曉芙進一步說明，慢呼吸透過生理機轉發揮作用，包括：刺激迷走神經、提升副交感活性；降低交感神經興奮，使心率與血壓穩定；調整大腦情緒中樞活動，減少焦慮與壓力反應。多數研究顯示，短期練習即可觀察到放鬆與情緒改善效果，若能持續執行，身體對壓力的反應也會變得更穩定。

不過，戴曉芙提醒民眾，若有心律不整、慢性呼吸道疾病或近期胸悶氣促，建議在醫師指導下練習。呼吸應以「不憋氣、不頭暈」為原則，重點是穩定節奏，而非追求長秒數或深度。

