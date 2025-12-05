健康網》「老化快轉」6惡習大公開！ 熬夜、糖飲、炸物都入列

Cofit資深客製化保健品營養師蔡宗真指出，壞習慣會加速身體老化，如愛吃炸物糖化終產物易飆升，也會導致身體發炎、皮膚暗沉；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕身體老化並非一朝一夕造成，當心錯誤的日常生活習慣與飲食默默催人老而不自知。Cofit資深客製化保健品營養師蔡宗真指出，長期熬夜、抽菸或喝酒、愛喝含糖飲料、嗜吃升糖食物、炸物、少運動等，均是加速身體老化的壞習慣，不僅容易造成免疫力下降、皮膚差，也會增加心血管、糖尿病、肥胖等風險。

為什麼會早衰？蔡宗真於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，說穿了就是生活方式與身體負擔的總和，包括：日常作息亂、飲食不均衡；心理壓力大，身體一直處在緊繃狀態；細胞老化加快；身體修復速度趕不上損耗速度。至於讓你默默變老的日常壞習慣，則大致有以下6大項：

●長期熬夜：身體沒有修復時間，器官負擔暴增，代謝一天比一天低。⠀

●抽菸、喝酒：提高氧化壓力、加重肝臟代謝負擔，加快細胞損傷。⠀

●經常喝含糖飲料：讓胰島素阻抗愈來愈嚴重，還會促進肝臟製造脂肪。⠀

●高升糖飲食：血糖上下大幅震盪，胰島素分泌爆量，腹部脂肪自然也囤積。⠀

●缺乏運動：增加心血管疾病、糖尿病與肥胖風險，老化速度直接按快轉。⠀

●愛吃油炸物：糖化終產物飆升，導致身體發炎、皮膚暗沉一起找上門。⠀

此外，蔡宗真也提醒，壞習慣若不改，小心造成以下提早老化5症狀：

1.免疫力下降：壓力+睡不好，身體修復能力大扣分。

2.代謝下降：特別是更年期後，荷爾蒙濃度變化明顯，影響也大。

3.皮膚加速老化：水分流失、彈性下降，皺紋鬆弛悄悄浮現。

4.骨質疏鬆風險高：雌激素下降，促使骨頭變得脆弱。

5.心血管風險增加：更年期後尤其明顯，心臟須更用力工作。⠀

至於抗衰老應該怎麼做？蔡宗真建議，從餐桌飲食開始最快速，並提出延緩老化可攝取以下5大營養素：

●維生素C：促進膠原蛋白生成，讓皮膚氣色更亮，可攝取紅椒、青椒、芭樂等。⠀

●維生素A：幫助角質代謝與皮膚修復，可攝取豬肝、胡蘿蔔、南瓜等。⠀

●維生素 D：提升鈣吸收、支持免疫系統與身體機能，可攝取鯖魚、鮭魚、蛋黃等。⠀

●葉酸與維生素B12：維持造血功能，為臉上氣色加分。葉酸可攝取堅果、深綠葉菜；B12可攝取雞蛋、肝臟、肉類等。⠀

蔡宗真強調，老化不是一天累積而成，逆轉當然也不是一天完成，建議先從睡好、吃對、少糖開始，也發現身體比你想像的更願意配合。

