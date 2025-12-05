健康網》看起來很壯≠健康！ 醫：「這」指數失控也擋不住三高風險

恆新復健科診所醫師王思恒分享，若體脂過高、特別是腹部內臟脂肪失控，再大的肌肉也擋不住糖尿病與心血管疾病的風險。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌肉大塊就能擋百病？恆新復健科診所醫師王思恒分享，演員麥可·克拉克·丹肯 （Michael Clarke Duncan），身高196公分、體重140公斤，手臂比很多人的大腿還粗。在大家眼裡，他是強壯的象徵，但他卻長期受三高慢性病折磨。王思恒提醒，若體脂過高、特別是腹部內臟脂肪失控，再大的肌肉也擋不住糖尿病與心血管疾病的風險。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文提到，麥可·克拉克·丹肯長期受第二型糖尿病與高血壓的折磨，最終因心臟病發作引發的併發症，在54歲時過早離世。這給了我們一個極其重要的健康警訊：「看起來很壯」不代表你的代謝系統是健康的。

肌肉不是無敵星星

王思恒提到，我們常說「肌肉是燃燒血糖的引擎」，這沒錯。但在龐大的體脂肪面前，光靠肌肉是不夠的。科學界有兩個著名的鐵證：

1.NFL線鋒的困境：美式足球的線鋒球員個個力大無窮，肌肉量驚人。但數據顯示，當他們退役、停止了魔鬼般的訓練量，卻維持著龐大的體重時，他們罹患糖尿病的風險是一般人的2倍。

2.相撲選手的殞落：相撲力士在役時因為超高強度的運動，血糖控制尚可；但一旦退役，肌肉萎縮、脂肪轉堆積到內臟，壽命平均比一般日本人短了15-20年。

恆新復健科診所醫師王思恒分享，在龐大的體脂肪面前，光靠肌肉是不夠的。（圖取自freepik）

內臟脂肪是關鍵

王思恒指出，不管你的二頭肌有多大，如果你有一個過大的肚子，你的身體就處於危險之中。肌肉（好人）：負責攝取血糖，提高胰島素敏感度。過量脂肪（壞人）：尤其是堆積在腹部的內臟脂肪，會不斷釋放發炎物質，導致胰島素阻抗。當「壞人」的勢力大到一定程度，連肌肉這個「好人」也擋不住。這就是為什麼像Duncan這樣壯碩的人，依然逃不過糖尿病的魔爪。

給健身者的關鍵建議

王思恒說明，在追求增肌的過程中，千萬別忽視了體脂的監控。

●別只看體重機，要看皮尺：你的腰圍是預測糖尿病風險最準確的指標（男性建議 <90cm，女性 <80cm）。

●練壯也要練「乾」：擁有肌肉線條，遠比單純的「大隻」更健康。

●有氧不能少：即使是重訓愛好者，適度的心肺訓練有助於燃燒內臟脂肪。

王思恒提醒，肌肉能幫你延年益壽，但前提是你不能讓脂肪失控。保持健康的體重與腰圍，才是真正的「鋼鐵之軀」。現在就拿起皮尺量一下你的腰圍。如果男性超過90公分（或女性超過 80公分），無論你的深蹲能做多重，都請開始規劃減脂飲食吧！

