健康網》「客家妹」陳明珠萌生凍卵念頭 國健署：適齡生育最重要

「客家妹」陳明珠萌生凍卵念頭。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「客家妹」陳明珠擔任凍卵大使，讓單身了11年的她近期萌生凍卵念頭，她的母親也催促說：「都當大使了，趕快去凍一凍吧！」而根據衛福部衛教資料指出，根據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶健康風險，國健署建議國人適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要盡早規劃生育的時機。

陳明珠近來陪伴《誰來晚餐》粉絲走完生命最後一段路，她感受到生命無常，更確信應該提前凍卵準備。談到鬼鬼凍卵生子前例，她直讚：「她真的很勇敢！」

根據衛福部衛教資料表示，內政部111年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.43歲，與20年前的26.9歲相比增加4.53歲，而初次生育婦女當中，35歲以上占1/4。國民健康署解惑人工生殖常見迷思，關於使用人工生殖技術不可不知的3件事：

●凍卵無法改變高齡懷孕風險，適齡生育是關鍵

醫學研究顯示，隨著年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質會逐漸下降，使卵子不易受精、胚胎染色體異常的情況隨之增加，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的機率亦跟著上升。

凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶健康風險，國健署建議國人適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要盡早規劃生育的時機。

●胚胎植入不是越多越好，多胞胎母嬰風險大

國際趨勢鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康，例如：美國生殖醫學會鼓勵35歲以下女性或具有較多正常胚胎者採單一胚胎植入。對此，國健署呼籲試管嬰兒療程採單一胚胎植入，以降低母嬰健康風險。

●善用人工生殖技術，好孕有補助

年齡為影響生育力的關鍵因素之一，不論男女，生育力皆隨年紀增加而下降，若夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早一起至醫療機構進行生育檢查，求助專業生殖醫學的評估與診斷，把握女性25-35歲、男性40歲前黃金生育期。

同時，衛福部自2021年7月起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」方案，截至2025年年10月底，已幫助2.6萬餘對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒。自今年11月1日起，相關補助方案再升級為「3.0版」，受術妻年齡若在39歲以下，首胎第一次申請最高補助可達15萬元，往後各胎第1次補助也從6萬提高至10萬元。

