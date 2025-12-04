自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「客家妹」陳明珠萌生凍卵念頭 國健署：適齡生育最重要

2025/12/04 19:02

「客家妹」陳明珠萌生凍卵念頭。（記者陳奕全攝）

「客家妹」陳明珠萌生凍卵念頭。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「客家妹」陳明珠擔任凍卵大使，讓單身了11年的她近期萌生凍卵念頭，她的母親也催促說：「都當大使了，趕快去凍一凍吧！」而根據衛福部衛教資料指出，根據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶健康風險，國健署建議國人適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要盡早規劃生育的時機。

陳明珠近來陪伴《誰來晚餐》粉絲走完生命最後一段路，她感受到生命無常，更確信應該提前凍卵準備。談到鬼鬼凍卵生子前例，她直讚：「她真的很勇敢！」

根據衛福部衛教資料表示，內政部111年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.43歲，與20年前的26.9歲相比增加4.53歲，而初次生育婦女當中，35歲以上占1/4。國民健康署解惑人工生殖常見迷思，關於使用人工生殖技術不可不知的3件事：

●凍卵無法改變高齡懷孕風險，適齡生育是關鍵

醫學研究顯示，隨著年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質會逐漸下降，使卵子不易受精、胚胎染色體異常的情況隨之增加，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的機率亦跟著上升。

凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶健康風險，國健署建議國人適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要盡早規劃生育的時機。

●胚胎植入不是越多越好，多胞胎母嬰風險大

國際趨勢鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康，例如：美國生殖醫學會鼓勵35歲以下女性或具有較多正常胚胎者採單一胚胎植入。對此，國健署呼籲試管嬰兒療程採單一胚胎植入，以降低母嬰健康風險。

●善用人工生殖技術，好孕有補助

年齡為影響生育力的關鍵因素之一，不論男女，生育力皆隨年紀增加而下降，若夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早一起至醫療機構進行生育檢查，求助專業生殖醫學的評估與診斷，把握女性25-35歲、男性40歲前黃金生育期。

同時，衛福部自2021年7月起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」方案，截至2025年年10月底，已幫助2.6萬餘對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒。自今年11月1日起，相關補助方案再升級為「3.0版」，受術妻年齡若在39歲以下，首胎第一次申請最高補助可達15萬元，往後各胎第1次補助也從6萬提高至10萬元。

相關新聞請見

陳明珠零桃花想凍卵 先砸3千萬換新窩

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中