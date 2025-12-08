自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》搶救黑髮大作戰！ 補給8大營養素逆轉白髮危機

2025/12/08 07:22

好食課營養師林世航指出，鮭魚富含維生素D、蛋白質等營養素，具調節免疫、發炎情形作用，缺乏易有掉髮問題；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕少年白的可能原因，除了疾病等造成毛囊受損所致外，若因壓力或缺乏營養素等可控因素引發，其實有機會可從作息與飲食逆轉。好食課營養師林世航（Titan）也分享，日常飲食補充維生素B12、C、D、蛋白質、銅、鐵、鈣、鋅等8個有助找回黑髮的關鍵營養素，有機會逆轉白髮危機、找回烏黑秀髮。

林世航於臉書專頁「好食課」發文指出，除毛囊受損的白髮外，缺乏營養所致的少年白等白髮情況，建議補充以下8大營養素，有助減少頭皮氧化壓力，補給合成黑色素原料：

維生素B12：目前雖仍未明瞭具體機制，但研究發現缺乏維生素B12易有早發性白髮問題，主要推測是因維生素B12與造血有關，缺乏易導致惡性貧血，頭皮缺乏充足血氧；飲食可補充蛤蜊、豬肝、乳製品等食材。

維生素C：有助於身體抗氧化，減少頭皮氧化壓力及傷害；飲食可吃芭樂、甜椒、苦瓜、奇異果、青花菜等。

維生素D：具有調節免疫、發炎情形作用，研究發現，缺乏維生素D易有早發性白髮問題；飲食可補充乾香菇、鮭魚、鰻魚、雞蛋、強化牛奶等。

蛋白質：指甲、頭髮皆由角蛋白構成，身體缺乏蛋白質容易有掉髮問題；豆魚蛋肉、乳品類皆為很好的蛋白質來源，建議每餐可吃一掌心大小的肉，並早晚喝杯奶補蛋白也補鈣。

銅：為合成黑色素的原料，有助於維持頭髮烏黑；日常可攝取黑芝麻、牡蠣、黑巧克力、未精製雜糧等。

鐵：合成血紅素的原料，有助促進頭皮血液循環，也會影響黑色素生成；飲食可吃豬血、豬肝、干絲、紅莧菜、蛤蜊等。

鈣：有助於黑色素生成，研究發現，缺乏鈣易有白髮問題；過去亦有研究使用泛酸鈣來幫助改善早發性白髮問題；可補充起司、豆乾、芝麻、小魚乾、牛奶等食物。

鋅：影響黑色素生成，缺乏同時會造成毛髮、指甲生長受阻；飲食可吃牡蠣、牛肉、南瓜籽、全穀雜糧（如小麥胚芽、燕麥）等。

林世航最後也強調，除了飲食，也別忘睡眠充足、做好壓力管理及偶爾按摩一下頭部，多元方式改善毛髮健康。

