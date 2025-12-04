健康網》學生墜樓案 心理師談4迷思

資深心理師蔡宜芳表示，自殺的原因很複雜，多是個人、家庭、社會等多方面交互作用，可能出現在任何一個年齡層。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期傳出有高中學生墜樓的新聞，包含在3日，於北市某國中傳出有學生墜樓。令人不捨同時，諮商心理師蔡宜芳說明，我國青少年心理健康需嚴正關注，同時針對4大迷思提出看法。

蔡宜芳在臉書粉專「蔡宜芳心理師的心靈港灣」表示，這幾天，看到幾位高中生墜樓身亡的新聞。最近幾年，有越來越多自殺或墜樓的新聞報導，而這些事件的發生，也總是讓人感到非常震驚、不捨與遺憾，也帶給家人無盡的傷痛。

請繼續往下閱讀...

根據衛福部的統計，台灣15到24歲青少年自殺率從2014年每十萬人中5.1人自殺身亡，上升至2024年每十萬人中11.9人自殺身亡，10年翻倍，每年都在上升。顯示青少年的心理健康需要社會更多的關心。

在她的著作《接住墜落的青少年》這本書中提到，我們常常會很想知道，到底是什麼原因讓人想自殺？其實自殺的原因很複雜，也可能出現在任何一個年齡層。可能是個人、家庭、社會等多方面交互作用而致，包括：

生物因素：大腦中的神經化學物質失去平衡，主要是血清素及正腎上腺素

體質遺傳因素：精神疾病家族史

心理因素：完美主義、高敏感、低自尊、負面悲觀的思考習慣、容易自我批評

社會因素（生活壓力事件）：課業壓力、創傷或失落經驗（如重要他人過世、離婚、失業）、身體疾病、感情議題、經濟壓力、家庭議題、工作議題、感情議題、人際衝突…等錯綜複雜的原因。

好多新聞報導會這樣寫著：「孩子墜樓前看起來一切正常」。然這樣的敘述總是讓我們非常困惑！我在這幾年陪伴想自殺的孩子的經驗中看到︰孩子想自殺，可能不是任何人的錯！

蔡宜芳說明，好多父母不斷反省、自責、試圖想找出為什麼孩子會得憂鬱症、會自殺？但往往沒有人能真的回答這個問題，因為，自殺或憂鬱症的孩子，如同上面所述，原因可能非常多重，而且環環相扣。

青少年處於兒童和大人之間的過渡期，這個階段身體因荷爾蒙分泌產生巨大變化，是個身心快速變化的時期。青春期的發展任務為「自我認同」，青春期的孩子比起其他階段更在意同儕對自己的評價。這些，可能也是孩子的壓力源。

蔡宜芳認為，很多自殺者不是真的想結束生命，而是想結束痛苦。近幾年，政府也開始更關注青少年自殺這個議題，除了親職講座，我也常到各級學校和家長及老師演講，深談：當你遇到想自殺的孩子，可以怎麼陪伴他們？

迷思一︰自殺是我的權力

蔡宜芳表示很多孩子很聰明，如果孩子跟你說︰「自殺是我的權力」，你會怎麼回答他呢？蔡宜芳會這樣說︰「當某天老師發現考卷，但你不太會寫，我並不覺得揉掉考卷是你的權力。你說『自殺是我的權力』，我想你在生活中可能遇到一些很辛苦的事情，你願意多說一些嗎？」

當有人跟你說「自殺是我的權力」，你說對或不對好像都不恰當！因為說「對」，好像支持他自殺，說「不對」，雙方就會開始爭辯起來。其實，不需要和想自殺者爭辯，而是去理解他說這句話背後的原因、同理他的辛苦，也謝謝對方願意跟自己討論。

迷思二︰談論自殺會讓人真的去自殺

蔡宜芳表示，不談論自殺，自殺風險更高。重要的不是勸別人不要自殺，想自殺者缺的，是一個能和他談這個話題、願意試著去理解他的人。

可以展開對話的一些問句︰

「很多青少年遇到像你這麼大的壓力，會出現想一死了之的念頭，不知道你有沒有這樣想過？」

「我猜這可能不是你第一次這麼想，這個念頭從哪時候開始呢？」

「發生什麼事呢？」

「你心情低落的時候，你都怎麼幫助自己呢？」

迷思三︰真正想死的人是不會說的

蔡宜芳表示，想自殺者會透露出一些訊息。當我們能辨識這些自殺的警訊，或許就能拉他一把。

想自殺者常常有強烈的疏離感、孤立感，就算他們在團體中是開心果，可能也會覺得自己是強顏歡笑，覺得別人不懂自己的痛苦，像是「微笑憂鬱」的孩子，總是要假裝自己很好，隱藏自己的痛苦，讓身旁的人很難及時發現。但我相信，就算是「微笑憂鬱」的孩子，還是有一些蛛絲馬跡，等待身邊的大人細膩的發現。

迷思四︰說要自殺，是想要引人注意

蔡宜芳覺得，不管這樣說的人是否真的想要引人注意，都代表︰他需要幫助。很多想自殺者，是在想死和想活之間拔河。透過傾聽、不爭辯、不評價，就能試著展開對話。當聽到他人說想自殺時，我們可能脫口而出的第一句話就是想勸他看開一點，但，當我們勸對方「不要想太多」，對方可能就不想再講了。

當我們伸出援手、傾聽與試著理解，而不是告訴孩子「不要想太多」、「這有什麼好難過的」。當孩子開始願意多說一些，或許，他的生命將有不同的選擇。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法