健康網》年終聚餐代謝不破功 營養師：餐前先吃這穩血糖

〔健康頻道／綜合報導〕歲末節日多，總少不了家庭聚會、朋友聚餐，想參加又怕大餐吃太多？其實要抓對策略，一樣可以開心吃、少負擔。營養師張馨方表示，希望聚餐飲食不失控，同時維持代謝力，可從聚餐前、聚餐中、聚餐後等3階段聰明部署，如吃大餐前先吃高纖蔬果墊胃增加飽足感，不空腹也能穩血糖；用餐時先吃蔬菜；餐後記得走路解膩多補水等，都能讓你吃得滿足又能穩穩守住健康底線。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，年末聚餐可說是高油、高鹽、高熱量的大魔王季節，當心大餐吃得豐盛，但身體代謝不一定跟得上；並建議遵循以下用餐前、中、後3階段原則，不節食、不委屈也能吃出輕盈沒壓力：

聚餐前—先墊胃穩糖增飽足

●補充高纖蔬果或無糖優格，讓腸胃先有飽足感，減少聚餐時的暴衝。

●喝一杯溫水或無糖茶，提升飽腹感，也能幫助用餐時慢慢吃、吃得剛剛好。

●避免空腹上桌，因空腹容易讓血糖波動更劇烈，也更容易不自覺吃過量。

聚餐中—聰明吃對順序不過量

●先夾蔬菜吃，再吃蛋白質，最後吃澱粉，這樣的用餐順序有助穩血糖、控食量。

●羹湯、炸物、奶油醬少碰，這些均是隱形熱量來源，往往讓你吃得比想像多。

●慢慢吃、細嚼慢嚥，讓腦袋有時間接收飽足訊號，不小心吃過量的機率也會大幅下降。

聚餐後—3步驟助代謝拉回正軌

●大餐第2天，飲食以清淡原型食物為主，如清燉湯品、蒸蛋、燙青菜、地瓜等，讓腸胃可休息。

●走路20-30分鐘助解膩，也能促進循環，幫助身體加速代謝油膩負擔。

●補水1.5-2公升有助排鈉去水腫，也能緩解大吃後的身體沉重感。

張馨方強調，年末聚餐只要提前設計飲食策略，不必拒絕朋友，也不用害怕聚餐有壓力，一樣能夠快樂輕盈的迎接新的一年來臨。

