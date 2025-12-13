自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》年終聚餐代謝不破功 營養師：餐前先吃這穩血糖

2025/12/13 23:31

營養師張馨方表示，聚餐中希望飲食不失控、維持代謝力，建議先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉，有助穩血糖、控食量；情境照。（圖取自freepik）

營養師張馨方表示，聚餐中希望飲食不失控、維持代謝力，建議先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉，有助穩血糖、控食量；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕歲末節日多，總少不了家庭聚會、朋友聚餐，想參加又怕大餐吃太多？其實要抓對策略，一樣可以開心吃、少負擔。營養師張馨方表示，希望聚餐飲食不失控，同時維持代謝力，可從聚餐前、聚餐中、聚餐後等3階段聰明部署，如吃大餐前先吃高纖蔬果墊胃增加飽足感，不空腹也能穩血糖；用餐時先吃蔬菜；餐後記得走路解膩多補水等，都能讓你吃得滿足又能穩穩守住健康底線。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，年末聚餐可說是高油、高鹽、高熱量的大魔王季節，當心大餐吃得豐盛，但身體代謝不一定跟得上；並建議遵循以下用餐前、中、後3階段原則，不節食、不委屈也能吃出輕盈沒壓力：

聚餐前—先墊胃穩糖增飽足

●補充高纖蔬果或無糖優格，讓腸胃先有飽足感，減少聚餐時的暴衝。

●喝一杯溫水或無糖茶，提升飽腹感，也能幫助用餐時慢慢吃、吃得剛剛好。

●避免空腹上桌，因空腹容易讓血糖波動更劇烈，也更容易不自覺吃過量。

聚餐中—聰明吃對順序不過量

●先夾蔬菜吃，再吃蛋白質，最後吃澱粉，這樣的用餐順序有助穩血糖、控食量。

●羹湯、炸物、奶油醬少碰，這些均是隱形熱量來源，往往讓你吃得比想像多。

●慢慢吃、細嚼慢嚥，讓腦袋有時間接收飽足訊號，不小心吃過量的機率也會大幅下降。

聚餐後—3步驟助代謝拉回正軌

●大餐第2天，飲食以清淡原型食物為主，如清燉湯品、蒸蛋、燙青菜、地瓜等，讓腸胃可休息。

●走路20-30分鐘助解膩，也能促進循環，幫助身體加速代謝油膩負擔。

●補水1.5-2公升有助排鈉去水腫，也能緩解大吃後的身體沉重感。

張馨方強調，年末聚餐只要提前設計飲食策略，不必拒絕朋友，也不用害怕聚餐有壓力，一樣能夠快樂輕盈的迎接新的一年來臨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中