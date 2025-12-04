健康網》做腸鏡檢查怎麼選？ 醫：看你是50歲前還是後

研究指出，50歲以下的大腸瘜肉，明顯偏向左側，因此，年長族群更需要做全大腸鏡檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕研究顯示，大腸瘜肉的位置，與年齡有關。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，50歲以下的大腸瘜肉，明顯偏向左側；50歲以上，則逐漸轉向右側。因此這項研究可以提供民眾，在選擇腸鏡檢查時，要選擇做全大腸鏡或是只做乙狀結腸鏡的參考。結論是，年長族群更需要做全大腸鏡。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，一篇刊登在BJS Open的2025年系統性回顧與統合分析，解開了大腸瘜肉的位置，與年齡與代謝有關，大腸不是一條均質的水管，左側的降結腸與乙狀結腸，和右側的升結腸與盲腸，就像兩個不一樣的國家，長期受到不同的生理環境支配。

研究結果顯示，50歲以下的族群，有75.9% 的大腸瘜肉在左側，46.5%在右側；50歲以上的人，右側瘜肉激增到70.8%。

張家銘分析，年輕人的瘜肉偏左側，背後有3大分子線索，包括：糞便在左側停留的時間更長；飲食往往油膩、加工、宵夜高頻率，促進腸道菌產生較多促發炎物質，影響左側大腸較高密度的免疫細胞，形成慢性刺激；年輕族群的右側蠕動較快，左側較慢; 加上生活壓力、睡眠不足、久坐，都讓糞便在左側累積，形成「物理性加壓+化學性刺激」的雙重壓力。

他接著說，50歲以上右側瘜肉變多，與腸道上皮細胞的DNA甲基化異常、腸道免疫監控力下降、腸道菌相失衡、黏膜再生能力下降密切相關。這就是為什麼年長族群更需要做全大腸鏡，而不是只看左側。況且，早發大腸癌，不是只是提早發生而已，它可能是完全不同的疾病，左側偏腺瘤型，右側偏鋸齒狀。

針對維護腸道健康與大腸鏡檢查的選擇，張家銘提供以下5項建議：

●年輕族群要優先降低左側慢性發炎

多攝取纖維、減少加工飲食、減少宵夜與久坐，這類生活方式會直接降低左側暴露的化學刺激壓力。

●40到50歲間若有症狀，優先做全大腸鏡，而非只做乙狀鏡

因為雖然年輕族群偏左側，但仍有接近46.5%的右側瘜肉。右側瘜肉常沒有症狀，輕易被漏掉。

●50歲以上族群一定要做全大腸鏡

右側鋸齒狀病變往往是最容易被忽略，但也是最值得重視的癌前病灶。

●若有家族史、基因風險或代謝症候群，更要提前介入

特別是肥胖、脂肪肝、血脂異常、睡眠不足，都會加速右側鋸齒狀病變的分子路徑。

●維持腸道菌相多樣性，是最根本的保護

多吃植物性纖維、多元蔬果、適量發酵食物，都能降低鋸齒狀路徑的促癌因子。

