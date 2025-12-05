健康網》氣溫驟降慢性病患要注意 醫教保健攻略

冬季氣溫驟降，慢性病患容易受到血壓波動、血糖不穩，要做好保暖工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季氣溫驟降，慢性病患容易受到血壓波動、血糖不穩和免疫力下降等問題的影響。西園醫院家醫科醫師林智文建議，做好冬季保健對慢性病患相當重要。以下將從生活環境、飲食、運動等方面提供具體的保健建議。

林智文於永越健康管理中心「健康新知」上發文表示，過低的室內溫度易引發血管收縮、血壓升高，增加心臟負擔。因此，室內溫度應保持在22℃至26℃之間。外出時，應選擇輕便、保暖的衣物，尤其是保護四肢的衣物，如手套、圍巾、帽子等，並避免穿著過於厚重的衣物，以免造成血液循環不良。

請繼續往下閱讀...

高血壓患者，穿著保暖的衣物有助血管放鬆，避免寒冷刺激而導致血壓飆升。糖尿病患者，冷空氣也易引發血糖不穩，特別是空腹時，因此保持溫暖對於穩定血糖同樣重要。

冬季易感冒，建議慢性病患者可增加抗氧化食物的攝入，如富含維生素C或E的水果和蔬菜（如番茄、柳橙、柑橘、奇異果、紅椒等），提升抵抗力。減少高鹽高脂食物，多攝取魚類、堅果，避免血壓升高並降低心血管疾病的風險。糖尿病患應保持血糖穩定避免攝入過多精製糖，多選擇低升糖指數、高纖維的食物，如全麥穀物、糙米等。

運動有促進血液循環、提升免疫力、控制體重、穩定血壓血糖等好處。氣候寒冷時，可選擇室內運動，如瑜珈、健身房鍛鍊、跳舞等。對於慢性病患，應循序漸進，建議每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，並根據自身情況適當調整運動量。運動時應選擇保暖、透氣的運動服裝，以防止寒冷和出汗後感冒。

林智文提醒，慢性病患者在冬季時更要加強健康監測，定期測量血壓、血糖等指標，隨時了解自身的健康狀況。如果出現異常，應及時就醫，調整治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法