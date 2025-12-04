自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

家人與糖友結婚 反對者逾4成！專家：生活型態比遺傳重要

2025/12/04 14:46

糖尿病關懷基金會發布全台首份「糖尿病社會觀感研究」，4成民眾仍對於與糖友結婚有疑慮。（記者林志怡攝）

糖尿病關懷基金會發布全台首份「糖尿病社會觀感研究」，4成民眾仍對於與糖友結婚有疑慮。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕糖尿病是許多民眾熟知的疾病之一，但也存在許多刻板印象。糖尿病關懷基金會調查發現，有高達43.3%的民眾不願意家人與糖友結婚，專家推測可能與擔心結婚後要承擔更多照顧責任與經濟壓力、害怕遺傳給下一代有關，但也提醒民眾，生活型態對於預防糖尿病與併發症，比遺傳因素更有影響力。

為了解國人對於糖尿病的看法，糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，糖尿病關懷基金會於去（2024）年4月對全台民眾進行問卷調查，了解民眾對於糖友的印象，以及對於糖尿病疾病名稱的看法，982位受訪者中，平均年齡為47.4歲，男性、女性各半，其中63.6%家人或朋友罹患糖尿病，5.7%本身就是糖尿病患者。

李弘元指出，調查發現，有高達43.3%的民眾不願意家人與糖友結婚，且1成以上的民眾不太願意雇用糖友、乘坐糖友駕駛的交通工具，更有12.9%的民眾不願意在與糖友一起吃飯時放棄吃甜品，不過整體來說，僅有4至6％的民眾不願意與糖友社交，或在工作上有密切合作。

對於調查結果，李弘元說，推測民眾不願意讓家人與糖友結婚，可能與糖友健康與醫療照顧注意事項較多，擔心婚後要承擔更多責任與經濟壓力、害怕遺傳給下一代有關，另也發現不願意與糖友互動的族群具有年紀大、男性、教育程度較低、家人朋友沒有糖尿病等特性，且多分布於北部以外地區。

李弘元表示，這次調查確認民眾對於糖尿病的負面聯想確實存在，其來源主要與民眾對於糖尿病的整體認知有所不足，以及對併發症的恐懼，且忽略近年來糖尿病防治的進步有關，提醒民眾糖尿病可以預防，並發症可以透過積極照護降低風險與影響，且生活型態比遺傳因素更有影響力。

「沒有糖尿病的繼續保持，有糖尿病的要繼續邁進！」北教大通識教育中心教授韓德彥也說，糖尿病固然有許多日常照顧、注意事項，但只要時時關心、留意，糖友也能克服糖尿病、與之共存，有時反而是更健康人生的開始。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤也說，只要穩妥控制，糖友的餘命與一般人幾乎無異，台灣糖尿病患者與一般、大眾的平均餘命差距正逐漸縮小，日本近年更已經出現「糖友平均餘命勝過整體人口」的現象，顯示積極管理與行為改變、醫病協同努力，可將糖尿病的不利影響降至最低。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中