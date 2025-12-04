家人與糖友結婚 反對者逾4成！專家：生活型態比遺傳重要

糖尿病關懷基金會發布全台首份「糖尿病社會觀感研究」，4成民眾仍對於與糖友結婚有疑慮。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕糖尿病是許多民眾熟知的疾病之一，但也存在許多刻板印象。糖尿病關懷基金會調查發現，有高達43.3%的民眾不願意家人與糖友結婚，專家推測可能與擔心結婚後要承擔更多照顧責任與經濟壓力、害怕遺傳給下一代有關，但也提醒民眾，生活型態對於預防糖尿病與併發症，比遺傳因素更有影響力。

為了解國人對於糖尿病的看法，糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，糖尿病關懷基金會於去（2024）年4月對全台民眾進行問卷調查，了解民眾對於糖友的印象，以及對於糖尿病疾病名稱的看法，982位受訪者中，平均年齡為47.4歲，男性、女性各半，其中63.6%家人或朋友罹患糖尿病，5.7%本身就是糖尿病患者。

請繼續往下閱讀...

李弘元指出，調查發現，有高達43.3%的民眾不願意家人與糖友結婚，且1成以上的民眾不太願意雇用糖友、乘坐糖友駕駛的交通工具，更有12.9%的民眾不願意在與糖友一起吃飯時放棄吃甜品，不過整體來說，僅有4至6％的民眾不願意與糖友社交，或在工作上有密切合作。

對於調查結果，李弘元說，推測民眾不願意讓家人與糖友結婚，可能與糖友健康與醫療照顧注意事項較多，擔心婚後要承擔更多責任與經濟壓力、害怕遺傳給下一代有關，另也發現不願意與糖友互動的族群具有年紀大、男性、教育程度較低、家人朋友沒有糖尿病等特性，且多分布於北部以外地區。

李弘元表示，這次調查確認民眾對於糖尿病的負面聯想確實存在，其來源主要與民眾對於糖尿病的整體認知有所不足，以及對併發症的恐懼，且忽略近年來糖尿病防治的進步有關，提醒民眾糖尿病可以預防，並發症可以透過積極照護降低風險與影響，且生活型態比遺傳因素更有影響力。

「沒有糖尿病的繼續保持，有糖尿病的要繼續邁進！」北教大通識教育中心教授韓德彥也說，糖尿病固然有許多日常照顧、注意事項，但只要時時關心、留意，糖友也能克服糖尿病、與之共存，有時反而是更健康人生的開始。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤也說，只要穩妥控制，糖友的餘命與一般人幾乎無異，台灣糖尿病患者與一般、大眾的平均餘命差距正逐漸縮小，日本近年更已經出現「糖友平均餘命勝過整體人口」的現象，顯示積極管理與行為改變、醫病協同努力，可將糖尿病的不利影響降至最低。

