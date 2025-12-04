正前開微創人工髖關節置換手術 患者當天可下床

嘉基「正前開微創人工髖關節置換手術突破200例」記者會上邀請曾飽受髖關節退化疼痛的個案前來。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕82歲陳先生受髖關節退化疼痛困擾多年，疼痛讓行走必須仰賴拐杖，也讓運動習慣被迫中斷，生活品質大受影響，日前接受嘉基醫院「正前開微創人工髖關節置換手術」治療，術後當天即可下床行走，兩週後恢復自如，重返球場，找回自由行動的感覺。

嘉基今（4）日舉辦「正前開微創人工髖關節置換手術突破200例」記者會，陳先生到場分享治療過程，感謝醫院團隊的悉心照講，同時為網球愛好者的嘉基副院長楊正三與執刀的骨科醫師蔡廷謙與陳先生相約球場見。

蔡廷謙說，髖關節退化性關節炎是高齡者常見問題。傳統手術多由後側或側邊進行，需切開部分肌肉，復原期較長。相較之下，「正前開微創人工髖關節置換手術」從髖關節前方自然肌肉間隙進入，減少出血與組織損傷，術後疼痛較輕，恢復快且脫臼風險低，並可在術中透過X光導航確認假體位置，降低長短腳的發生率。

蔡廷謙說，「正前開微創人工髖關節置換手術」是美國及歐洲主流的髖關節置換技術，具備高度精準與安全性。由於能在不破壞主要肌群的情況下完成人工關節植入，術後康復效果理想，越來越受到國際重視。

楊正三指出，嘉基醫療團隊經多年訓練與經驗累積，不僅手術品質穩定，更成功完成多名雙側髖關節一次性置換患案例，在復原速度與功能改善上皆表現亮眼。

蔡廷謙提醒，若長期出現髖關節疼痛、活動受限或下肢不等長等情況，應及早尋求專業醫師評估。透過精準微創技術與完善的術後照護，大多數患者都能在短時間內恢復自理能力，重新走出疼痛的陰霾，迎向更自在的行動生活。

