健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流冷爆不是最危險！ 醫示警：猝死、心梗高峰落在這時段

2025/12/04 15:08

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，冬天危害健康並非在最冷時，而是從溫暖變冷的那一刻，多注意保暖，才能防範心梗、猝死發生；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，冬天危害健康並非在最冷時，而是從溫暖變冷的那一刻，多注意保暖，才能防範心梗、猝死發生；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季冷氣團經常一波波來襲，也帶來不少健康威脅。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，研究發現冬天造成的致命危險，其實是從溫暖進入冷空氣來襲，氣溫開始變冷之後的2–6天；因血管持續處於高壓縮狀態、心臟負荷暴增、凝血系統被持續啟動，同時也是心肌梗塞與猝死發生最多的時段。並提醒從溫暖處進入冷環境時應先緩一緩、起床先暖身、洗澡採用「暖浴室」策略、戒菸、注意血壓變化勤測量，均有助避免致命危險發生。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，醫界常說：「氣溫下降1°C，心血管疾病多升一波。」這是因為吹拂冷空氣易造成血管瞬間收縮、血壓急升、心跳加快、血液黏稠，進而導致猝死發生，而且不僅危害年長者，三高、抽菸、熬夜、肥胖、工作壓力大的人，其實都是高危族群。

黃軒並進一步說明，天冷最危險的不是寒流，而是剛開始變冷時。國際研究指出，氣溫驟降後的2–6天，由於血管、交感神經、凝血系統均持續遭受高壓縮、高強度運作，因此也常發生心梗與猝死。尤其高血壓者應留意從暖房走到戶外、洗完熱水澡、半夜上廁所、運動後、抽菸等狀況，均易導致心臟危險。

生活防範5原則

至於如何避免心梗、猝死發生的瞬間危險？對此，黃軒具體提出以下5大原則：

過渡30秒：從溫暖處進入冷環境時，先站一下、緩一緩，讓血管慢慢收縮。

起床先暖身：尤其40歲以上的人，建議手腳動一動、深呼吸5次再下床。

洗澡採用「暖浴室」策略：水溫高沒問題，沐浴後的冷風才是殺手；建議先把浴室蒸氣留住10秒再出去。

戒菸：冬天是心臟最怕菸的季節，天冷+尼古丁雙重效應下，也會造成血管危險。

血壓不穩者冬天須勤測：只要血壓比平常高10-15mm/Hg，須特別小心。

黃軒強調，冬天危害健康並非在最冷的時候，而是從溫暖變冷的那一刻，多注意保暖措施，才能防範心梗、猝死等危害發生。

