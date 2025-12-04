塑膠容器加熱釋出百億微粒 被小鼠各器官吸收還致肝病

台大公衛學院教授鄭尊仁（中）率團隊研究發現，市面塑膠容器或包裝加熱後可釋出百億顆微粒，而透過動物實驗，塑膠微粒會被吸收且分布各器官，進而可能形成肝病。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠微粒危害甚鉅，對全身器官都有影響，甚至導致動物肝病！台大公衛學院環境與職業健康研究所教授鄭尊仁率團隊研究發現，市面塑膠容器或包裝加熱後可釋出百億顆微粒，而透過動物實驗，塑膠微粒會被吸收且分布各器官，進而可能形成肝病，也可能改變腸道菌群、導致中樞神經細胞突觸變化等。呼籲民眾應盡量避免使用塑膠容器，並進一步研究對人類健康危害評估。

鄭尊仁指出，塑膠容器與包裝廣為民眾使用，包括塑膠袋、碗、杯、奶瓶、保鮮膜、茶包，還有以塑膠淋膜作為內裡的杯子等均是，而加拿大的研究先前就曾發表「塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒」，而其產生健康效應大家都很關心。團隊先蒐集市面常見塑膠容器與包裝產品，並予以加熱，發現可以釋出百億顆微粒，且較高溫度產生較多微粒，一大部分是呈現碎片與顆粒的奈米級微粒。

團隊進一步以經口食用為主軸進行研究，鄭尊仁說明，以動物腸胃管灌方式，發現0.2及0.8次微米聚苯乙烯（PS）可被吸收，且分布各器官，尤其肺部最為明顯，對器官造成氧化壓力及發炎反應。經腸胃道3個月的暴露，還發現0.5微米PS微粒，導致肝臟微粒累積，不只引起肝臟酵素改變，還有三酸甘油酯升高、血糖升高，甚至有脂肪肝 、慢性肝病等情形，另肝臟也呈現慢性纖維化，未來有可能成為肝癌。而5微米微粒則是造成腸道菌群改變，後續針對老化小鼠的實驗中則發現，此改變導致了中樞神經細胞突觸變化。

鄭尊仁表示，這些結果都顯示，暴露在塑膠微粒之下確實可能導致人體健康危害，但是否會形成與小鼠一樣的反應與病徵，則還有待進一步研究證實。團隊另透過傅立葉轉換紅外線光譜儀分析50名年輕受試者的糞便，發現大於25微米塑膠微粒的中位數為每公克7.4顆，但究竟代表何種意義，以及健康風險如何，還要再開發血液尿液及組織的塑膠微粒分析技術，才能比較完整了解。

台大公衛特聘教授陳保中認為，從健康風險角度切入，如何正確使用一次性塑膠製品？非一次性塑膠製品能夠使用幾次？至今都無明確準則，因此盡量減少使用、甚至避免使用，是降低風險的最好方式，呼籲政府下一步應針對國內人體、環境曝露塑膠微粒情況建立基本資料，以更深入探討對人體影響。

