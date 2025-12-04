宏科醫院聯手安南醫院 策略聯盟打造善化腎臟照護新據點

安南醫院腎臟科專業團隊進駐宏科醫院，攜手打造高品質腎臟照護服務，共同推動透析醫療新里程碑。（安南醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕宏科醫院深化與台南市立安南醫院策略聯盟，啟用血液透析室，由安南醫院腎臟科團隊進駐，讓善化腎友就近享有醫學中心等級腎臟照護，打造在地腎臟醫療新據點。

宏科醫院表示，新設的血液透析室由安南醫院腎臟科專科醫師團隊共同運作，引進與醫學中心接軌的腎臟專科診療與血液透析服務。院方指出，除既有規律洗腎治療外，未來也將逐步導入居家腹膜透析，提供更多元且個人化的治療選擇，協助病友兼顧治療與日常生活品質。

請繼續往下閱讀...

為落實全人全程照護理念，宏科醫院同步開設腎臟科門診，比照安南醫院推動的全人整合慢性腎臟照護模式，由腎臟科醫師與衛教師團隊合作，加強糖尿病控制、飲食管理與慢性腎病衛教，從早期即介入防治，盼能延緩腎功能惡化，維持病友健康與生活品質。

院方說明，宏科醫院在慢性腎病與血液透析照護上，有安南醫院完整醫療體系為後盾，不僅在洗腎過程中可銜接心臟與血管整合照護，血管通路評估與手術處置也可快速跨院安排，病友在宏科醫院即可一條龍完成診斷、治療與追蹤，減少舟車勞頓，就近享有大醫院等級的醫療品質。

宏科醫院院長陳琮琳表示，透過與安南醫院的深度合作啟動血液透析服務，是宏科醫院提升服務能量的重要里程碑，未來將持續強化在地醫療量能，期盼讓善化及周邊地區腎友，不必長途往返市區，就能在社區醫院獲得完善與安心的長期照護。

