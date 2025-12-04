自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》台大學生需篩肺結核 疑似感染症狀：不僅常咳痰

2025/12/04 12:17

近日傳出多名台大學生自曝被列為肺結核接觸者，台大校方表示，涉及個資不便說明。（資料照）

近日傳出多名台大學生自曝被列為肺結核接觸者，台大校方表示，涉及個資不便說明。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台大傳出疑似肺結核接觸傳染案件，有多位學生需要做肺結核篩檢！據報導，有多名學生收到郵件通知，要求進行X光與抽血，引發廣泛討論；不少當事人認為很可能是修過某門課程的結果。「肺結核」這疾病很少聽說，實際上並不算罕見。花蓮縣衛生局說明，早期大家常聽說的「肺癆」就是指肺結核，結核菌多會入侵肺臟，若咳出血來，或是咳嗽3週以上仍未好轉，就要格外小心。

花蓮縣衛生局衛教資料說明，肺結核是由於結核桿菌侵入人體，主要以影響肺部的一種疾病（俗稱肺癆）。結核菌也可能侵入人體其他部位而造成疾病，如腦膜、淋巴腺、骨骼、腸、生殖器、皮膚、腎臟、尿道等部位，但是以肺部最多，約佔全部90%。

肺結核病主要由空氣傳染。若長期處於密閉式空間，則受到感染機會較大。但是吸入結核桿菌後一定會發病嗎？肺結核病是因為受到結核桿菌的感染，大部分的人由於身體有足夠抵抗力，會自然痊癒（鈣化）而終其一身都不發病，但有少部分受結核菌感染的人，因身體狀況欠佳，抵抗力較差時，潛伏體內的結核菌會活動繁殖起來而發病。

花蓮縣衛生局表示，肺結核檢驗是透過胸部X光檢查以及驗痰。需要照X光的人為：年齡40歲以上、結核病人的家屬或接觸者、經常咳嗽、吐痰等有呼吸道症狀的人、未接種卡介苗結核菌素測驗陽性學童的家長。

得了肺結核會有那些症狀？花蓮縣衛生局表示，當罹患肺結核時，可能出現全身倦怠、缺乏食慾、體重減輕、午後發熱、夜間盜汗，而且經常咳嗽、吐痰，嚴重出現咳血、發燒和胸痛。持續咳嗽3週以上且服用一般感冒藥，仍無法改善時就必須注意了。此時請至醫院做詳細檢查，以排除肺結病感染的疑慮。

哪些人容易得到肺結核？花蓮縣衛生局表示，任何年齡，不分男、女、老、幼都可能得到肺結核。只要身體的抵抗力降低，受到結核桿菌感染時，比較容易得到肺結核。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中