健康網》台大學生需篩肺結核 疑似感染症狀：不僅常咳痰

近日傳出多名台大學生自曝被列為肺結核接觸者，台大校方表示，涉及個資不便說明。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台大傳出疑似肺結核接觸傳染案件，有多位學生需要做肺結核篩檢！據報導，有多名學生收到郵件通知，要求進行X光與抽血，引發廣泛討論；不少當事人認為很可能是修過某門課程的結果。「肺結核」這疾病很少聽說，實際上並不算罕見。花蓮縣衛生局說明，早期大家常聽說的「肺癆」就是指肺結核，結核菌多會入侵肺臟，若咳出血來，或是咳嗽3週以上仍未好轉，就要格外小心。

花蓮縣衛生局衛教資料說明，肺結核是由於結核桿菌侵入人體，主要以影響肺部的一種疾病（俗稱肺癆）。結核菌也可能侵入人體其他部位而造成疾病，如腦膜、淋巴腺、骨骼、腸、生殖器、皮膚、腎臟、尿道等部位，但是以肺部最多，約佔全部90%。

肺結核病主要由空氣傳染。若長期處於密閉式空間，則受到感染機會較大。但是吸入結核桿菌後一定會發病嗎？肺結核病是因為受到結核桿菌的感染，大部分的人由於身體有足夠抵抗力，會自然痊癒（鈣化）而終其一身都不發病，但有少部分受結核菌感染的人，因身體狀況欠佳，抵抗力較差時，潛伏體內的結核菌會活動繁殖起來而發病。

花蓮縣衛生局表示，肺結核檢驗是透過胸部X光檢查以及驗痰。需要照X光的人為：年齡40歲以上、結核病人的家屬或接觸者、經常咳嗽、吐痰等有呼吸道症狀的人、未接種卡介苗結核菌素測驗陽性學童的家長。

得了肺結核會有那些症狀？花蓮縣衛生局表示，當罹患肺結核時，可能出現全身倦怠、缺乏食慾、體重減輕、午後發熱、夜間盜汗，而且經常咳嗽、吐痰，嚴重出現咳血、發燒和胸痛。持續咳嗽3週以上且服用一般感冒藥，仍無法改善時就必須注意了。此時請至醫院做詳細檢查，以排除肺結病感染的疑慮。

哪些人容易得到肺結核？花蓮縣衛生局表示，任何年齡，不分男、女、老、幼都可能得到肺結核。只要身體的抵抗力降低，受到結核桿菌感染時，比較容易得到肺結核。

