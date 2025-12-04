自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「山藥黑豆雞湯」冬日好暖胃 優質蛋白、低卡高纖健康吃

2025/12/04 12:01

國健署表示，黑豆與雞肉富含優質蛋白，山藥可替代部分精緻澱粉，冷天不妨在家燉煮一鍋到底的「山藥黑豆雞湯」，暖胃營養又好喝；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬後，熱騰騰的暖胃湯品是餐桌上常見餐點之一。國民健康署營養師分享，黑豆與雞肉富含優質蛋白，山藥可替代部分精緻澱粉，冷天不妨在家燉煮一鍋到底的「山藥黑豆雞湯」，營養又好喝。此外，營養師李婉萍也提及，山藥所含鉀、鎂、鋅、維生素B等營養素，能夠穩定血糖、增加代謝，低卡高纖特色助減脂，也是維持健康的好食材。

天氣開始轉涼，想喝點熱湯了嗎？對此，國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，營養師推薦此時可以來一碗「山藥黑豆雞湯」。因山藥為全穀雜糧類，可以替換部分精製白飯；而黑豆、雞肉都是優質的蛋白質來源。此外，這道料理可以一鍋輕鬆燉煮，也適合全家人健康享用。

山藥黑豆雞湯料理法

準備食材（3-4人份）：山藥約200克、黑豆約50克、雞肉約500克、薑片適量。

做法：

1.雞肉放入滾水中汆燙，去除血水和雜質後撈起備用。

2.山藥去皮，切成塊狀，薑切片。

3.將汆燙好的雞肉、黑豆和薑片一同放入鍋中。

4.加入適量的水蓋過所有食材，蓋上鍋蓋，先用大火煮滾。

5.煮滾後，轉中小火慢燉，直到黑豆變軟爛。

6.加入山藥直至煮軟。

7.添加適量鹽調味即完成。

另，國健署也特別分享以下料理小秘訣：料理前可先浸泡黑豆，減少烹煮時間，使用壓力鍋烹調，可加速燉煮速度。

