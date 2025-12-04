自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

醫美診所認證取代強制評鑑 衛福部長：將公開認證結果

2025/12/04 11:18

衛福部長石崇良說，會優先要求執行手術類醫美的院所完成認證。（資料照）

衛福部長石崇良說，會優先要求執行手術類醫美的院所完成認證。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，引起醫界正反兩派內戰。衛福部醫事司昨日二度邀集相關團體取得3點共識。衛福部長石崇良今指出，終止直美仍是共同目標，至於醫美院所管理，未來會先以認證取代強制評鑑，並優先要求執行手術類醫美的院所，衛福部也會持續觀察執行成果。

石崇良說，醫事司與相關團體經過會議討論，會中達成多項共識，其中亦包括「終止直美」，且執行醫美手術的醫師，必須具有大外科資格；據醫事司與相關團體的共識內容，大外科包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科等11個科別。

此外，石崇良說，醫事司與相關團體的共識也確認，自2019年全面開辦2年期PGY學制後的醫師，都要完成PGY訓練，才能執行雷射光電、針劑等醫美處置，或是進行醫美手術，未完成者需返回醫院、完成PGY訓練。

2019年以前學制的醫師，若過去有執行醫美處置、手術經驗，需舉出執行實例，評估後才能繼續執行，不然還是要回到醫院完成PGY訓練，才能繼續執行醫美服務。

石崇良也提到，醫界擔憂若將醫美診所納入評鑑，繁瑣的過程將造成額外的負擔，因此會中所有醫學會同意先以認證取代強制評鑑，採取自律、透明、公開的作法，但考量過去醫策會也有認證機制卻曲高和寡，只有40多家診所通過，衛福部會持續觀察執行成果，並同步啟動醫院評鑑制度改革。

另石崇良表示，初步推估國內執行9大類高風險醫美手術的醫美院所約有300多家，有執行醫美手術的醫美院所則有600至800家，醫事司會要求衛生局列冊管理，優先要求執行手術類醫美的院所要先經過認證，否則將由衛生局加強督導考核，雙軌並行提升醫療品質、確保病人安全，衛福部也會公開認證結果。

考量認證基準必須有一致性，石崇良說，不能由各自學會各自訂定規則，造成品質標準不一致，初步會由各相關醫學會擬定草案，再由醫事司會召集相關團體討論、彙整，最終訂定統一標準。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中