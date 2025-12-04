自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

補過頭！吃羊肉爐後尿不出來 40歲壯男攝護腺發炎

2025/12/04 09:39

羊肉爐不宜進補過度，以免引起攝護腺發炎。（記者張軒哲攝）

羊肉爐不宜進補過度，以免引起攝護腺發炎。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕氣溫驟降，許多民眾吃羊肉爐、薑母鴨進補，台中一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜難以入睡，不斷上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，一早到醫院就診，醫師得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自行到門診就醫，自述看診前一晚跟朋友吃了羊肉爐後，身體就開始不舒服，不斷的跑廁所尿尿，但是卻一直有解不乾淨，想尿卻尿出不來的感覺，整夜上廁所10多次，整夜未眠。

黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，都屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激到攝護腺導致發炎，攝護腺因此腫大讓尿道受到壓迫，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐，很容易讓攝護腺發炎。

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」黃品叡建議，民眾進補後可以多喝水，把刺激性的酒精、食物從體內排除，該患者則先給予藥物治療，改善攝護腺發炎症狀，後續再給予追蹤。40歲以上的男性，如果家族史有攝護腺問題，就要開始進行攝護腺檢查，50歲以上的男性每年進行一次檢查。

