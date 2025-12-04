自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》原來胖不是吃太多！ 只因你晚餐吃錯「一個時間點」

2025/12/04 20:58

專家建議，最好在睡前至少3小時吃完最後一餐。這樣能讓身體有足夠時間初步消化，別讓身體的消化與代謝系統強迫加班；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有過這樣的經驗，明明整天吃得不多，越到深夜想吃宵夜的渴望越強烈。營養師蘇哲永提醒，體內有一整套「食慾調節荷爾蒙」，而民眾吃晚餐的時間將直接決定，它們是幫你，還是專門搞破壞。尤其最好在睡前至少3小時吃完最後一餐，讓身體有足夠時間初步消化，有益健康。

蘇哲永在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」發文分享，我們的身體有一套內建的「生理時鐘」。白天是新陳代謝最活躍的「上班時間」，夜晚是系統需要休息的「下班時間」。如果民眾把大量進食，特別是主餐的時間延後得太晚，這項做法等於是強迫身體的消化與代謝系統加班。

一篇刊登於《Cell Metabolism》（細胞代謝）期刊的實驗中，研究團隊就刻意「打亂」了這個節律，模擬「早吃」和「晚吃」兩種完全不同的生活型態，受試者吃相同的熱量，唯一差別是晚餐時間：一組在傍晚6點左右完成，一組則在晚上10點、睡前不久才進食。研究並非比較數字，而是探討飲食時間與生理節律是否同步。

結果顯示那些「睡前不久才吃」的人，身體出現了4個驚人的變化：受試者主觀感覺飢餓的機率，幾乎是「早吃」時的2倍；白天負責發出「我飽了」訊號的瘦體素，濃度平均下降了16%；身體自動切換成「節能模式」，白天的靜態能量消耗，平均少了約5%；身體自動切換成「節能模式」，白天的靜態能量消耗，平均少了約5%，身體變成只進不出的「脂肪倉庫」。

那麼，晚餐到底多晚算「晚」？蘇哲永解釋，其實標準因人而異，關鍵取決於你的睡眠時間。美國克里夫蘭診所等多家醫療機構建議，最好在睡前至少3小時吃完最後一餐。這樣能讓身體有足夠時間初步消化，也能使血糖與荷爾蒙維持穩定。

蘇哲永總結，民眾大可不必逼自己每晚上6點準時吃飯，而是找出符合自身生活的最佳「晚餐與睡眠間隔」，讓食慾調節荷爾蒙能夠發揮功能，有助健康。

