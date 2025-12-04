自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅肉火龍果營養力升級！低GI高纖維 營養師推3吃法

2025/12/04 17:12

營養師薛曉晶表示，火龍果不只是水果，科學實證，它能穩定血糖、強力抗炎，對健康有幫助。（資料照）

營養師薛曉晶表示，火龍果不只是水果，科學實證，它能穩定血糖、強力抗炎，對健康有幫助。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾會以為紅肉火龍果只有「高纖、低熱量」，然而，營養師薛曉晶表示，火龍果不只是水果，科學實證，它能穩定血糖、強力抗炎 ，這種充滿異國風情的水果，早已被醫學界重新定義為「功能性食物」。她並提供搭配三餐的健康吃法。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，近年來的臨床研究，不斷揭示紅肉火龍果在健康領域的驚人潛力，從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。它每100克糖類含量僅約10-12%，屬於低升糖指數水果（GI值約48-52），而且超過85%是水分，加上豐富的膳食纖維，輕鬆就能帶來飽足感，促進腸道順暢。

根據2022年《Molecules》雜誌的分析報告，紅肉品種的膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都比白肉品種更勝一籌！它更富含多酚、類黃酮以及甜菜紅素等珍貴的植化素，是超強的抗氧化劑來源。

薛曉晶分析說，紅肉火龍果完美結合「低負擔的甜味」與「高密度的抗氧化成分」，無論是注重日常健康的你，還是正處於亞健康狀態的族群，都是一個不容錯過的健康選擇。整體而言，紅肉火龍果有助穩定血糖、改善血脂、抗發炎與維持腸道健康，特別適合糖尿病前期、代謝症候群、高血脂與腸胃敏感族群。

她接著說，一般民眾也能安心將其納入日常飲食，作為「血糖友善水果」的首選。特別是那些想要控制體重，又難以割捨甜食美味的民眾，可以滿足口腹之慾的需求。

民眾如何將火龍果融入一日的飲食中呢？薛曉晶提供「火龍果一日健康提案」參考：

●早餐

活力紅肉火龍果優格碗，將半顆紅肉火龍果切塊，搭配無糖優格，再撒上一小把燕麥與綜合堅果。

●午餐

輕食火龍果沙拉碗，把切好的火龍果塊，與你喜愛的綠葉蔬菜、烤雞胸肉或豆腐、以及少量堅果拌在一起，取代傳統只有澱粉的午餐，清爽又健康。

●晚餐後

適量甜點替代：選擇1/4至半顆紅肉火龍果作為餐後點心，既能滿足甜食慾望，又能補充膳食纖維與低聚醣，促進腸道蠕動與好菌增加。

薛曉晶提醒，一般成人每日水果總量建議約2份，而1份火龍果大約是100克果肉，避免不知不覺中攝取過多。糖尿病患者在食用火龍果時，仍需根據整體碳水化合物攝取量進行調整。建議諮詢專業營養師，規劃最適合個人的份量與搭配方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中