健康網》紅肉火龍果營養力升級！低GI高纖維 營養師推3吃法

營養師薛曉晶表示，火龍果不只是水果，科學實證，它能穩定血糖、強力抗炎，對健康有幫助。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾會以為紅肉火龍果只有「高纖、低熱量」，然而，營養師薛曉晶表示，火龍果不只是水果，科學實證，它能穩定血糖、強力抗炎 ，這種充滿異國風情的水果，早已被醫學界重新定義為「功能性食物」。她並提供搭配三餐的健康吃法。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，近年來的臨床研究，不斷揭示紅肉火龍果在健康領域的驚人潛力，從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。它每100克糖類含量僅約10-12%，屬於低升糖指數水果（GI值約48-52），而且超過85%是水分，加上豐富的膳食纖維，輕鬆就能帶來飽足感，促進腸道順暢。

根據2022年《Molecules》雜誌的分析報告，紅肉品種的膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都比白肉品種更勝一籌！它更富含多酚、類黃酮以及甜菜紅素等珍貴的植化素，是超強的抗氧化劑來源。

薛曉晶分析說，紅肉火龍果完美結合「低負擔的甜味」與「高密度的抗氧化成分」，無論是注重日常健康的你，還是正處於亞健康狀態的族群，都是一個不容錯過的健康選擇。整體而言，紅肉火龍果有助穩定血糖、改善血脂、抗發炎與維持腸道健康，特別適合糖尿病前期、代謝症候群、高血脂與腸胃敏感族群。

她接著說，一般民眾也能安心將其納入日常飲食，作為「血糖友善水果」的首選。特別是那些想要控制體重，又難以割捨甜食美味的民眾，可以滿足口腹之慾的需求。

民眾如何將火龍果融入一日的飲食中呢？薛曉晶提供「火龍果一日健康提案」參考：

●早餐

活力紅肉火龍果優格碗，將半顆紅肉火龍果切塊，搭配無糖優格，再撒上一小把燕麥與綜合堅果。

●午餐

輕食火龍果沙拉碗，把切好的火龍果塊，與你喜愛的綠葉蔬菜、烤雞胸肉或豆腐、以及少量堅果拌在一起，取代傳統只有澱粉的午餐，清爽又健康。

●晚餐後

適量甜點替代：選擇1/4至半顆紅肉火龍果作為餐後點心，既能滿足甜食慾望，又能補充膳食纖維與低聚醣，促進腸道蠕動與好菌增加。

薛曉晶提醒，一般成人每日水果總量建議約2份，而1份火龍果大約是100克果肉，避免不知不覺中攝取過多。糖尿病患者在食用火龍果時，仍需根據整體碳水化合物攝取量進行調整。建議諮詢專業營養師，規劃最適合個人的份量與搭配方式。

