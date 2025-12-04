自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》小鳥粉又出新口味 藥師：葡萄味更親民

2025/12/04 15:37

健康網》小鳥粉又出新口味 藥師：葡萄味更親民

呼吸道黏液溶解劑─小鳥粉，郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲表示，這個明星藥粉出了葡萄新口味，讓家長可以順利餵藥。（取自陳佳玲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕爆紅的小鳥粉（化痰藥），一直是呼吸道疾病的人最常服用的常備藥，郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲表示，這個大人、小孩都很熟悉的「小鳥粉」竟然出了葡萄口味。

陳佳玲在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」表示，不少家長反映，藥品有硫的味道，有時候小朋友比較難以接受，如今有了甜橘、葡萄口味，應該會讓孩子更容易接受。

她指出，小鳥粉主要成分為N-Acetylcysteine，是國人常會使用的化痰藥品，一般常見有顆粒劑和發泡劑兩種劑型。

不過，前陣子在社群上有人掀起「小鳥粉」創意喝法，從「防痰西西里咖啡」到「白飯搭配」各種神奇搭配輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，藥品不是飲品，不能隨意搭配。正確用藥才能發揮療效，錯誤使用反而有藥效降低、刺激反應、嗆咳風險與劑量失衡等問題。

胡皓淳曾指出，「小鳥粉」能降低痰液黏稠度，讓濃痰變稀、更容易被咳出來。由於成分帶有特殊硫味（類似臭雞蛋味），藥廠特別做成橘子口味的甜粉，提高民眾服藥接受度。

如今，在藥局可以買到「小鳥粉」的指示藥，顆粒劑（100、200mg）。陳佳玲也特別提醒，不要直接倒入口中，很容易嗆咳，倒進100 c.c.的溫開水中，溶解較好入口。

