健康網》身體代謝亂了套 醫揭甲狀腺異常3徵兆

耳鼻喉科醫師王曜說明，甲狀腺異常訊號為心跳持續過快、體重短時間內無故劇烈變化、脖子腫塊等。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心跳加速、手抖爆汗？小心「甲狀腺」這顆發電廠出問題！耳鼻喉科醫師王曜說明，脖子上的甲狀腺，就像身體的「中央發電廠」？它分泌的甲狀腺素，負責幫全身供應能量、調節代謝。一旦這個發電廠過度運轉或罷工，就會嚴重影響你的體重、心跳、情緒和精神！異常訊號為心跳持續過快、體重短時間內無故劇烈變化、脖子腫塊等。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」介紹，4種常見的甲狀腺疾病，讓你快速自我檢視：

請繼續往下閱讀...

1.甲狀腺機能亢進：身體「過度活躍」，這會讓你的代謝過快，引起體重無故下降、心跳加快、手顫、焦慮、容易流汗等症狀。

2.甲狀腺功能低下：身體「怠速罷工」，分泌的甲狀腺素過少，導致代謝減緩，引起體重增加、極度疲勞、抑鬱、皮膚乾燥、怕冷等症狀。

王曜提醒，除了功能異常，還要留意結構問題！

3.甲狀腺結節：甲狀腺內部的腫塊或腫瘤。雖然多數是良性的，但部分結節可能會過度分泌甲狀腺素，影響甲狀腺功能。

4.甲狀腺炎：甲狀腺發炎，可能由感染或自體免疫引起，會導致甲狀腺腫脹、疼痛，並引起功能異常。

王曜建議，如果心跳持續過快或體重在短時間內無故劇烈增減，是代謝異常的警訊；同時也要注意脖子腫塊，若摸到脖子有腫塊（結節），應儘速就醫檢查。甲狀腺問題會嚴重影響生活品質和心血管健康，有症狀請儘速諮詢醫師！

