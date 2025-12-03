自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

特管法修法11科列大外科 納家醫可做醫美

2025/12/03 21:46

衛福部醫事司今日再度邀集醫事團體討論特管辦法修法，並得出3點共識。（資料照）

衛福部醫事司今日再度邀集醫事團體討論特管辦法修法，並得出3點共識。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，醫界正反兩派內戰。衛福部醫事司今日二度邀集相關醫事團體討論相關爭議，得出3點共識，認定家醫科屬於大外科、2019年前畢業的醫師，若無專科醫師資格、有實務經驗，滿足條件即可繼續從事美容醫學處置，以及「以輔導認證取代強制評鑑」。

衛福部自2003年7月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）」，歷經多次修正，自2019年起改為二年期PGY，但也出現年輕醫師未完成PGY訓練，就直接投入醫美服務的情況，被稱為「直美潮」，為消滅此一風氣，衛福部日前預告修正特管辦法，卻引起部分醫界團體反彈。

醫事司上週邀集40個醫界團體討論，得出2點共識，包括強化醫美管理、2019年後畢業的醫學生一律要經過PGY等，今日再度召開會議，並討論其他爭議項目，並於今日達成進一步的3點共識。

醫事司長劉越萍指出，「特管辦法」修法草案中要求，執行「美容醫學手術」的醫師，需具有大外科資格，今日討論確認，將外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科等11個科別認定為大外科。

2019年前畢業醫師 須經專訓可從事醫美

劉越萍說，第二點共識為，明年新法上路時，若執行雷射光電、針劑等「美容醫學處置」的醫師，於2019年前畢業、不具有專科醫師資格，但有醫美臨床實務經驗者，可提供具體實例，在經過相當程度訓練後，就可取得資格，而訓練會由醫師公會全聯會與相關專科醫學會開課，以此作為落日條款。

此外，劉越萍提到，會中也有討論，是否有醫師不具有大外科資格，卻有執行手術的實例，但與會成員初步認為，應沒有這類情況的醫師，後續會視情況評估，若有醫師出現此一情況，會再設置落日條款。

劉越萍說，第三點共識則是「在病人安全前提下，認同以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，執行細節會與全聯會、專科醫學會達成共識，目前規劃由各醫學會分開執行認證，並遵循一致的標準，以此提升執行效率。

至於新法上路時程，劉越萍表示，考量農曆春節前是民眾從事美容醫學的高峰期，衛福部仍維持相同的修法期程，希望新法能在明年元旦上路，讓國人與國外關關旅客可以在台灣得到品質良好的美容醫學服務。

