健康網》糖尿病年輕化 眼科醫提6警訊：視力模糊當心

近年糖尿病患有年輕化趨勢，眼科醫師王孟祺提醒，糖尿病恐引發眼部問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年糖尿病的發生族群有年輕化趨勢，珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺表示，自己曾遇過一位個案，年僅30多歲就罹患糖尿病，然某日發現自己視線突被大片黑霧掩蓋，就醫發現水晶體後囊混濁性白內障。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，大家常誤認糖尿病是年長者才會罹病，事實上有越來越多的年輕人也罹患糖尿病。

根據中華民國糖尿病衛教學會在今年11月五號發表最新「台灣糖尿病年鑑」，全台的糖尿病人口已超過256萬人，其中40歲以下族群的「糖兄糖妹」們發生率逐年上升，暴增約25%。這和高糖高熱量飲食，運動不足，經常熬夜等不良生活習慣息息相關。值得重視的是因為年輕病友病程長，視網膜病變、白內障，心腎疾病也提早出現。

像這位患者，因為每天都要喝手搖飲，又是靜態的文書工作，因此三十幾歲就得了糖尿病，視力日漸模糊卻僅認為自已只是用眼過度，疲勞導致。又因為工作繁忙，無暇到院所檢查，某天忽然大片黑蚊遮蔽視線，只好來院，才發現是糖尿病控制不佳所導致的視網膜病變合併玻璃體出血，且年紀輕輕已有嚴重的水晶體後囊混濁性白內障，因此開始漫長的治療過程。除了加強控制血糖，同時眼球多次注射抗新生血管藥物，及施打雷射，待視網膜狀況穩定後才施行白內障手術，視力才獲得改善，但仍無法完全恢復年輕人應有的良好視力。

提醒各位年輕的糖尿病友，一定要定期做眼睛散瞳檢查，雖然沒有症狀，也可能已經開始產生眼球病變。若有以下症狀更要儘速就醫：

●飛蚊急速增加

●夜間視物困難

●視野中有黑影遮蔽

●視力模糊

●色彩變的暗淡

●有突發性閃光

