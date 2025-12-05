健康網》國民蔬菜高麗菜高纖營養多 變身「法式高級濃湯」輕鬆做

農糧署分享，高麗菜富含維生素、礦物質、有機酸、膳食纖維等營養素，除了煮湯、清炒外，也能變身為「法式高麗菜濃湯」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當季高麗菜現正鮮上市，火鍋、清炒、涼拌營養又好吃，也是許多人喜愛的國民蔬菜之一。農糧署分享高麗菜營養豐富，含有維生素、礦物質、有機酸、膳食纖維等營養素，除了煮湯、清炒外，也能變身成「法式高麗菜濃湯」，不僅輕鬆解決一次吃不完的問題，還能品嘗到風味不同的另類高麗菜料理。

DIY高麗菜濃湯4步驟

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，許多人常會煩惱不知怎麼料理高麗菜，只有清炒、煮湯似乎太單調；或是因為一次吃不了太多，對於剩下份量不知如何處理。對此，農糧署分享不妨跟著以下步驟，在家輕鬆DIY「法式高麗菜濃湯」，讓你吃到不一樣的國民蔬菜高級味：

請繼續往下閱讀...

●準備材料：高麗菜絲500g、洋葱100g、蒜苗20g 蒜頭10g、馬鈴薯丁150g、奶油20g、水600ml、牛奶150ml、胡椒、鹽巴、脆培根皆適量。

●作法：

1.炒香：奶油融化後炒香洋蔥、蒜苗、蒜頭，再加入高麗菜絲炒軟。

2.燉煮：加入馬鈴薯丁、水，電鍋燉煮（一杯水）。

3.打勻：以調理棒打勻，再加入牛奶煮滾。

4.調味：加入鹽與胡椒調味，撒上脆培根即完成。

挑選3祕訣一次看

此外，農糧署也介紹如何挑選高麗菜3秘訣，包括：

●球形完整、結球緊密。

●葉片新鮮脆嫩，具光澤、不萎縮、無腐爛碰傷。

●春天時選手感輕盈的，冬天時則選厚重又扎實的。

