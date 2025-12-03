自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

5歲以下最危險！輪狀病毒秋冬襲 台中弱勢新生兒可免費接種疫苗

2025/12/03 18:39

台中市府免費提供設籍台中市低收、中低收入戶及原住民家庭出生6週至6個月大的新生兒口服輪狀病毒疫苗。（衛生局提供）

台中市府免費提供設籍台中市低收、中低收入戶及原住民家庭出生6週至6個月大的新生兒口服輪狀病毒疫苗。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕秋冬是輪狀病毒好發季節，輪狀病毒感染常造成5歲以下嬰幼兒嘔吐、腸胃炎及嚴重腹瀉，最有效預防方式是口服輪狀病毒疫苗，療程約5000至6000元，中央尚未補助，為保護弱勢家庭新生兒健康、減輕其經濟負擔，台中市衛生局提醒，市府持續免費提供設籍台中市低收、中低收入戶及原住民家庭出生6週至6個月大的新生兒口服輪狀病毒疫苗。

衛生局統計，免費提供口服輪狀病毒疫苗給補助嬰兒，今年預估受惠約800人，提醒符合資格條件者，請攜帶兒童健康手冊、健保IC卡及低收、中低收入戶或原住民證明，至全市各區衛生所口服疫苗。

衛生局表示，輪狀病毒主要傳染途徑為食物、飲水汙染及體液傳染，感染後會發燒、腹瀉、嘔吐甚至脫水，感染後常因發生嚴重脫水、電解質失衡等合併症需要住院醫療，病程嚴重者長達10天，目前尚無特效藥可治療，最有效預防方式就是口服輪狀病毒疫苗，但目前中央未補助，疫苗自費約5000元至6000元，許多經濟弱勢家庭無力負擔，市府每年編列預算全額補助，讓弱勢家庭嬰幼兒免於輪狀病毒威脅。

衛生局長曾梓展表示，預防傳染輪狀病毒方法為家庭成員應勤洗手，尤其外出回家後應先洗手後再與嬰幼兒接觸，家中物品需定期以稀釋過的漂白水消毒，而最有效預防方式就是口服輪狀病毒疫苗。

衛生局提醒，如果家中有出生6週至4個月內嬰兒，請速至衛生所完成第1劑口服輪狀病毒疫苗。

