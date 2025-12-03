自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》西班牙出現非洲豬瘟 專家：高效豬場防疫可防零星威脅

2025/12/03 19:02

西班牙巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟，引發國際關注；圖為情境照。（圖取自freepik）

西班牙巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟，引發國際關注；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕非洲豬瘟 （ASF）在世界多個國家出現疫情，造成農畜業的經濟衝擊。2025年11月28日，西班牙農業部表示，巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟，有1/3的豬肉出口證書遭凍結。國立中興大學畜產試驗場場長王建鎧在台灣科技媒體中心（SMC）上表示，歐盟因地理特性，ASF疫情長期存在野豬族群，並跨國境移動，相關疫調相當困難。ASF非疫區便是靠高效豬場防疫達成，若能持續強度，並不需要特別擔心零星野豬ASF案例的威脅。

事實上，西班牙上一次通報非洲豬瘟病例，已經是1994年。巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟事件，飼養家豬沒有發現感染非洲豬瘟，野豬卻感染到非洲豬瘟，關於可能的感染途徑？王建鎧說明，歐盟因地理特性，ASF疫情長期存在野豬族群之中，並跨國境移動，目前只能採檢接近人類活動區的死亡案例。因此，歐盟各國只能針對家豬養殖加強防疫阻絕。西班牙過去的ASF非疫區狀態，嚴格來說是家豬族群確定無疫情，而野豬族群無法排除疫情移入，或潛在帶原未檢出的情況。

從西班牙的野豬來反觀台灣的野豬，他則認為，台灣野豬很可能存在被感染的風險。風險主要來自境外攜入食品及產生之廚餘，因人類活動帶入野豬活動區。其風險阻斷需要全面截斷境外攜入的ASF污染食物，只有禁止廚餘餵養家豬，是無法有效阻斷此一傳播路徑。

王建鎧強調，提高肉豬場本身生物安全防疫強度，阻止病毒隨人員、車輛等進入豬場，是唯一有效策略。事實上，西班牙的ASF非疫區便是靠高效豬場防疫達成，若能持續強度，並不需要特別擔心零星野豬ASF案例的威脅。

然而，他提醒，值得擔憂的風險在於，氣候變遷是否影響野豬族群的數量、分布、以及移動，可能連帶增加肉豬場防疫的負擔與策略的調整，並推高肉豬生產成本。

狩獵資源研究所（IREC）動物健康教授克里斯蒂安·戈爾塔薩（Christian Gortázar）在台灣科技媒體中心（SMC）上說明，這起事件讓西班牙喪失了「非洲豬瘟非疫國」的地位，這是非常嚴重的，畢竟這個產業創造了大約30萬個直接與間接的就業機會。

戈爾塔薩指出，目前最重要的是在家豬產業採取多項預防措施，也就是盡可能強化農場的生物安全。在現有各種生物安全措施之中，對付非洲豬瘟問題最有效的，就是圍欄防護，理想情況是雙重圍籬，或以水泥牆加強的圍籬，也就是讓野豬真正無法穿越的圍籬。同時，還必須投入大量人力去搜尋和處理野豬屍體，必須儘快將這些屍體移除，必須將感染區域圍起來，或者在關鍵位置或關鍵生態廊道架設圍欄，嚴格限制受感染區域的人員流動。

