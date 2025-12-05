健康網》體重起伏別驚慌 營養師：4原因導致短期波動

營養師彭逸珊指出，避免體重短期起伏可以攝取高鉀蔬果，如菠菜、莧菜、奇異果等。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕站上體重計，每天的數字讓你心情跟著起伏。但其實體重短期變化不一定真的變圓！營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」提醒，體重短時間起伏大的原因為：精緻碳水過多、飲食重口味、排便不順、生理期影響。而避免體重短期起伏可以：多選擇未精緻穀類、喝足夠水分、養成良好排便習慣、攝取高鉀蔬果（菠菜、莧菜、奇異果等）。

體重短時間起伏大的原因

精緻碳水過多：短時間吃過多精緻碳水、精緻糖，身體會傾向儲存水分。

飲食重口味：鹽分攝取過多，容易造成水腫狀況

排便不順：排便習慣不規律，使糞便滯留於體內的重量。

生理期影響：黃體素升高，會讓水分傾向滯留於體內。

如何避免短期起伏

多選擇未精緻穀類：同樣是澱粉來源，未精緻穀類的營養、膳食纖維更豐富。

喝足夠水分：充足水分且少量多次補充，可以輔助身體排出鈉、減少水腫機率。

養成良好排便習慣：每天固定排便，並留意糞便型態、顏色是否正常。

攝取高鉀蔬果：高鉀蔬果可以幫助減少水份滯留、穩定血壓，常見像是菠菜、莧菜、奇異果、棗子等。

彭逸珊提醒，聰明追蹤變化，留意日常飲食、作息，就能不再被數字綁架！

