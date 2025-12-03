十盛爆假奶茶後》拆解手搖飲 公衛師：首選食物食型「卡」保險

拆解一杯手搖飲，公衛師蔡秉兼指出，手搖飲變化多，有特殊配方，就需要依據NOVA（依加工程度）分類定義去重新定義；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕把一杯手搖飲拆解成「飲料本體」及「糖（添加甜味）」公衛師蔡秉兼指出，手搖飲變化多，有特殊配方，就需要依據NOVA（依加工程度）分類標準去重新定義。

「十盛熟成奶茶專賣店」，全盛時期全台超過20家門市，然而去年7月，被消基會點名爆出乳源標示不清的「假奶風波」後掀起關店潮，被消費者抵制，蔡秉兼表示，顯示消費者愈來愈重視食安問題。

蔡秉兼說，當點一杯「無糖」飲料時，像是現泡原茶類（無糖綠茶、紅茶、烏龍茶、青茶）。若是加入純鮮奶，而這鮮奶僅經過巴氏殺菌的生乳，屬於食物原型，可以歸類於「NOVA 1」。

●NOVA 3：加工食品 （簡單加工，仍屬真食物）

1.鮮奶茶/拿鐵系列 （無糖）： 這是「NOVA 1 」加上「NOVA 1 」的組合。雖然混合了兩種食材，但成分依然單純、天然，是家庭廚房也能完成的簡單加工。

2.新鮮現榨果汁 （無糖純果汁）： 將水果進行物理榨汁，若未添加其他物質，仍屬於保留原型的簡單加工。

●NOVA 4：超加工食品 （工業配方）

1.奶精系列（無糖奶茶）： 關鍵原因在於「奶精不是奶」。即使不加糖，奶精本身就是由「氫化植物油、玉米糖漿固形物、乳化劑、香料」組成的工業組合物。

2.濃縮還原/調合果汁（無糖）： 許多商業用的濃縮果汁在製程中已添加了香料、色素、增稠劑來穩定品質，且可能經過高度熱加工，已失去天然特性。

