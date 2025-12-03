健康網》健保1億1針救AADC缺乏症 醫：不該被陰謀帶風向 性命無價

林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，對於健保願意對「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」病童給付，是基於「性命無價」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕衛福部健保署自今年12月起，針對18個月以上、6歲以下的「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」病童，提供基因治療新藥的暫時性給付，由於該藥單劑藥價高達1億元，創下健保給付新高，引來熱議。林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，健保願意給付是基於「性命無價」。

吳教恩在臉書專頁「腫瘤科吳教恩醫師」發文，針對外界質疑AADC缺乏症，醫療議題不應該被陰謀論帶風向。台灣社會值得更成熟的討論。他說：「台大發明的藥，為什麼要把專利給國外？最後還要由台灣健保花大錢買回來？」乍聽很合理，但其實是對醫藥研發流程的誤解。

請繼續往下閱讀...

他指出，藥物研發不是從發明到上市這麼簡單。以罕病藥物為例，100個候選藥，可能有 99 個都會在動物試驗、一期、二期、三期臨床的任何階段失敗，結果最後只剩「1 個幸運成功」。但有沒有想過那99個失敗的藥物，研發成本每一個都要花錢？不少生技公司解盲失敗，可能只好宣告倒閉了。

再來看，「為什麼台灣自己不做？」吳教恩批，事後諸葛當然會酸：「既然會成功，為什麼當初台灣不自己研發？」那是因為當時台灣沒有廠商願意承擔風險。罕病市場小，成功機率低、成本高、回收期長，在當時的時空背景，完全找不到願意投資的台灣公司。他指出，如果今天台灣自己做，賣到同樣的價格，那些說圖利外國的，會不會又變成說圖利本土廠商？高端事件不是就是前車之鑑。

因此，罕病研發成本是「固定」的，使用人「極少」，自然患者分攤的成本就會飆高。吳教恩表示，這不是壞心、不是黑心，而是商業現實與研發邏輯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法