自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》健保1億1針救AADC缺乏症 醫：不該被陰謀帶風向 性命無價

2025/12/03 23:57

健康網》健保1億1針救AADC缺乏症 醫：不該被陰謀帶風向 性命無價

林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，對於健保願意對「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」病童給付，是基於「性命無價」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部健保署自今年12月起，針對18個月以上、6歲以下的「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」病童，提供基因治療新藥的暫時性給付，由於該藥單劑藥價高達1億元，創下健保給付新高，引來熱議。林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，健保願意給付是基於「性命無價」。

吳教恩在臉書專頁「腫瘤科吳教恩醫師」發文，針對外界質疑AADC缺乏症，醫療議題不應該被陰謀論帶風向。台灣社會值得更成熟的討論。他說：「台大發明的藥，為什麼要把專利給國外？最後還要由台灣健保花大錢買回來？」乍聽很合理，但其實是對醫藥研發流程的誤解。

他指出，藥物研發不是從發明到上市這麼簡單。以罕病藥物為例，100個候選藥，可能有 99 個都會在動物試驗、一期、二期、三期臨床的任何階段失敗，結果最後只剩「1 個幸運成功」。但有沒有想過那99個失敗的藥物，研發成本每一個都要花錢？不少生技公司解盲失敗，可能只好宣告倒閉了。

再來看，「為什麼台灣自己不做？」吳教恩批，事後諸葛當然會酸：「既然會成功，為什麼當初台灣不自己研發？」那是因為當時台灣沒有廠商願意承擔風險。罕病市場小，成功機率低、成本高、回收期長，在當時的時空背景，完全找不到願意投資的台灣公司。他指出，如果今天台灣自己做，賣到同樣的價格，那些說圖利外國的，會不會又變成說圖利本土廠商？高端事件不是就是前車之鑑。

因此，罕病研發成本是「固定」的，使用人「極少」，自然患者分攤的成本就會飆高。吳教恩表示，這不是壞心、不是黑心，而是商業現實與研發邏輯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中