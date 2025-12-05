健康網》乾癬勿去角質恐傷膚 醫揭保濕才能緩解

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，乾癬擦乳液是皮膚最基礎的保養，尤其洗完澡後馬上補充保濕乳液，可減緩皮膚乾燥問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季因陽光減少，少了紫外線接觸的機會，因此也是乾癬好發季節。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，乾癬擦乳液是皮膚最基礎的保養，尤其洗完澡後馬上補充保濕乳液，可減緩皮膚乾燥搔癢問題。尤其提醒不建議額外使用去角質產品，以免刺激乾癬肌膚並造成傷害。

皮膚乾癬需要去角質嗎？醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」發文表示，皮膚照護不分男女老幼，每個人都需要保養自己的皮膚。乾癬好發於秋冬季節，擦乳液是皮膚最基礎的保養，而洗完澡後立即塗抹保濕乳液尤其關鍵。特別是皮膚較乾的部位，可以選擇質地較厚的凡士林或乳霜，有助減少皮膚乾燥與不適感。

醫師進一步說明，塗抹乳液並待其吸收後，再於患部擦上藥膏；部分藥膏含酸類成分，可幫助肌膚代謝。但若使用磨砂方式去角質，反而會刺激乾癬肌膚並造成傷害，因此醫師不建議乾癬患者自行額外使用去角質產品。

此外，醫師也提醒，乾癬不只是皮膚問題，單靠護膚產品無法治癒；仍需配合醫師用藥，並搭配皮膚護理、飲食均衡、作息正常與壓力管理，才能有效控制病情。

